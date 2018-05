De Ziua Eroilor, parada politicienilor

Peste 12.000 de persoane, dintre care 6.000 de elevi, au asistat joi la ceremonia de reinaugurare a Cimitirului Eroilor din Buzău, unde se află înhumaţi aproape 10.000 de eroi din opt ţări, precum şi la parada militară internaţională, la care au participat peste 1000 de militari din România şi alte cinci ţări - Austria, Bulgaria, Italia, Germania şi Republica Moldova.



La eveniment au luat parte preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, George Ivaşcu, parlamentari, precum şi 13 delegaţii străine, între care ambasadorii Marii Britanii, Turciei şi Republicii Moldova.



Activităţile dedicate Zilei Eroilor au debutat în faţa sediului Diviziei 2 Infanterie "Getica", cu o expoziţie de armament şi tehnică militară.





A urmat ceremonia militară şi religioasă de reinaugurare a Cimitirului Eroilor din Bulevardul Calea Erolilor, în cadrul căreia au fost depuse coroane de flori la Domul central, care adăposteşte Mormântul Eroului Necunoscut, şi au fost rostite 250 de nume de eroi de către opt elevi, concomitent cu executarea a 21 de salve de tun.



Pe Calea Eroilor a avut loc o paradă militară cu defilarea a peste 1000 de militari români şi din Austria, Bulgaria, Italia, Germania şi Republica Moldova, detaşamentele de la sol fiind survolate de aeronave militare.



"Am venit astăzi cu foarte multă emoţie şi cu mult drag la această comemorare de la Buzău, vreau să exprim încă o dată speranţa mea că jertfa lor nu a fost în zadar, România este astăzi unită datorită curajului şi eroismului acestor români, toţi avem de învăţat din aceste exemple, şi generaţiile mai în vârstă şi generaţiile mai tinere şi aceşti copii frumoşi care sunt prezenţi astăzi aici. (...)Cimitirul Eroilor din Buzău este cea mai mare necropolă pentru eroii cunoscuţi şi necunoscuţi din România şi una dintre cele mai mari din Europa şi vreau să felicit MAPN pentru modul în care s-a organizat, chiar dacă a plouat şi plouă în continuare - asta contează mai puţin, ba dimpotrivă dacă plouă este belşug. Am venit şi plec cu respect, am vorbit cu generali din armată, am vorbit cu IPS Ciprian, arhiepiscopul Buzăului, cu veterani de război, toată lumea este mulţumită şi este bucuroasă de acest eveniment", a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, la finalul ceremoniilor, felicitând, totodată, autorităţile locale "pentru modul cum arată acest cimitir".



"La Buzău a avut loc cea mai mare acţiune din ţara noastră dedicată Centenarului Marii Uniri, au fost invitaţi 6.000 de elevi şi foarte mulţi tineri. Cimitirul Eroilor din Buzău a devenit un simbol naţional, aici sunt înhumaţi 9.653 eroi, din opt ţări, din care 7.867 eroi necunoscuţi", a declarat pentru AGERPRES primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.



Cimitirului Eroilor din Buzău a fost inaugurat la data de 8 octombrie 1931, în prezenţa Regelui Carol al II-lea şi Prim-ministrului Nicolae Iorga şi aici se află înhumaţi eroi combatanţi din primul război mondial din opt ţări, precum şi militari căzuţi la datorie în războiul de independenţă din 1877, în Primul şi Al Doilea Război Mondial, cât şi în teatrele de operaţii din Afganistan.