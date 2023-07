A murit Mihnea Vasiliu, fostul director al trustului de presă Ringier România

Mihnea Vasiliu, fostul director al trustului de presă Ringier din România a murit, joi, într-un hotel din Bucureşti.

Update 18:15 ”La data de 27 iulie a.c., în jurul orei 14.25, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 2 a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în zona recepţiei unui hotel din Sectorul 1, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, ar fi acuzat stări de rău. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, precum şi un echipaj medical care a constatat decesul persoanei”, a transmis Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri.

”Trupul neînsufleţit urmează a fi transportat la INML, în vederea efectuării necropsiei”, a mai precizat Poliţia.

Update 17:50 Potrivit primelor informații, fostului director și jurnalist i s-ar fi făcut rău la recepție sau în fața hotelului. Se pare că ar fi suferit un infarct. Era cunoscut cu probleme cardiace şi lua medicamente pentru această afecţiune.

Decesul vine la scurt timp după ce Mihnea Vasiliu, general manager de peste 12 ani al grupului de presă Ringier România, ar fi decis să se retragă. Oficial, este vorba despre o despărțire ”amiabilă”, Mihnea Vasiliu transmițând că dorește să exploreze ”noi oportunități”, iar grupul de presă Ringier precizând că îi este ”recunoscător” acestuia pentru întreaga activitate desfășurată.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului.", anunţa Mihnea Vasiliu pe 7 iulie.

Potrivit Gândul plecarea lui Vasiliu de la vârful grupului de presă Ringier a avut loc după ce compania a prezentat concluziile unui audit independent în cazul sinuciderii jurnalistei Iulia Marin de la Libertatea.

Mihnea Vasiliu Mihnea Vasiliu avea o experienţă de peste 30 de ani în managementul de media.

A început în 1992, ca CEO al Media Pro România, grup care îngloba operaţiunile de publishing, tipografie, cinema, producţie TV şi distribuţie. A fost timp de 14 ani în fruntea companiei fondată de omul de afaceri Adrian Sârbu.