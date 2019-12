Decizie de ultimă oră luată de ministrul de Interne! Șefii Jandarmeriei, schimbați din funcție

Ministrul Internelor, Ion Marcel Vela, a anunţat, vineri, numirea colonelului Bogdan Enescu în funcţia de inspector general al Jandarmeriei Române.



"De astăzi, am încetat împuternicirile celor care conduc Jandarmeria Română, domnul inspector general Florea şi domnul inspector general adjunct Ceauşescu, şi am numit pe funcţia de inspector general pe domnul colonel Enescu Bogdan, în vârstă de 46 de ani, absolvent al Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza'. Are 23 de ani de activitate în cadrul Jandarmeriei Române, a îndeplinit mai multe funcţii de conducere, în prezent este inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Ilfov şi nu a avut nicio legătură cu evenimentele din 10 şi 11 august 2018", a precizat Vela la o conferinţă de presă.

Totodată, Vela a anunțat numirea colonelului Ionuț Cîmpanu în funcția de șef adjunct al Jandarmeriei Române.

"Am decis, având în vedere experienţa recentă din această săptămână de a cunoaşte jandarmii din Afganistan, să împuternicesc la conducerea Jandarmeriei Române pe jandarmul care conduce trupele din Afganistan. E vorba de domnul colonel Cîmpanu Ionuţ-Gabriel, 43 de ani. (...) În prezent, ocupă funcţia de adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Harghita, este şeful contingentului de jandarmi aflaţi în misiune internaţională în Afganistan şi consilierul şefului Statului Major al ministrului afgan de Interne", a declarat Vela într-o conferinţă de presă.

Întrebat ce se întâmplă cu cei care au fost până acum la conducerea Jandarmeriei, Marcel Vela a explicat: "Domnul inspector general Florea se întoarce la unitatea din care a fost împuternicit la București, e vorba de Craiova. Și domnul Ceaușescu, unul din adjuncți, se întoarce la Vâlcea".

Ministrul de Interne decapitează jandarmeria