OMV despre taxa de solidaritate, după ce a încasat profituri de trei ori mai mari decât în 2021: "Nu datorăm această taxă"

OMV Petrom a avut prima reacție despre taxa de solidaritate pe care statul român o cere de la companie. Aceasta a declarat încasări de trei ori mai mari pentru anul trecut, față de 2021.

Compania OMV Petrom a susținut astăzi că nu datorează taxa de solidaritatea statului român, în condițiile în care a anunțat că în 2022 a înregistrat un profit record de 2,1 miliarde euro, de aproape două ori ai mare decât precedentul record, realizat în 2013, de 1,1 miliarde de euro.

"Ordonanța de Urgență 186/2022 care a pus în aplicare Regulamentul European 1854/2022 stabilește ca fiind în scopul contribuției de solidaritate contribuabilii care au cel puțin 75% în sectoarele de activitate de țiței, de gaze naturale, cărbune și rafinării.

Precizând codurile CAEN care se referă la acest activități, OMV Petrom are activități și în alte sectoare, care activități au alte coduri CAEN, respectiv activități în zona de comercializare, produse petroliere, gaze naturale și electricitate, dar și producție de electricitate, de aceea în baza OUG 186 și a Regulamentului European, făcând toate calculele am concluzionat că avem o cifră de afaceri în sectoarele respective, sub 75%, astfel nu datorăm această taxă", a precizat o reprezentantă a OMV Petrom.

Totodată, aceasta susține că în cazul în care Agenția Națională de Administrare Fiscală ajunge la altă concluzie, din motive pe care OMV nu le poate vedea în acest moment, compania va plăti taxele cerute.

"În situația în care din motive pe care nu le putem vedea la acest moment ANAF ar ajunge la o altă concluzie, bineînțeles că vom plăti așa cum plătim întotdeauna toate taxele contribuțile, acolo unde suntem obligați și trebuie să le plătim", a adăugat OMV Petrom.

