Delia Matache, martoră la tragedia din Alpii italieni: "Da, suntem bine!"

Delia Matache a vorbit astăzi, în exclusivitate la Antena 3, despre momentul în care ghețarul din Dolomiţi s-a prăbușit în Alpii italieni și a provocat o avalanşă.

Cel puţin şase oameni şi-au pierdut viaţa, 9 au fost răniţi, iar alţi 20 sunt daţi dispăruţi.

Cântăreaţa a spus că a filmat gheţarul uriaş, însă nu şi-a dat seama că acolo are loc o avalanşă.

Delia spune că realizat gravitatea tragediei după ce a ajuns la hotel şi a văzut fotografiile pe care le-a făcut în acea zonă.

"Eu am obsevat în momentul în care am ajuns la hotel, uitându-mă în fotografiile pe care le-am făcut cu zona respectivă, observând, că, da, e ceva în neregulă ca formă de relief cu acel gheţar, dar nu ştiam cu trebuia să arate natural el.

Mi-am dat seama după ce am văzut ştirea. Am comparat şi am zis, da, ăsta e. Da, suntem bine. Sfatul meu e ca pasionaţii de munte să evite zonele de gheţari vara, pentru că e cald în ultima perioadă şi e mai cald la munte decât ar trebui şi e riscant. Gheţarul din Dolomiți e cel mai înalt punct acolo, adică e un loc destul de turistic", a mărturisit cântăreaţa, în exclusivitate la Antena 3.