"Demisia! Nu vă puneţi cu generaţia tânără!" | Mesajul în lacrimi al unui profesor debutant, după negocierile eşuate cu Klaus Iohannis

"Nu ne vindeți ieftin! Nu cedăm", au strigat în cor profesorii la protestul organizat astăzi în Capitală, acolo unde negocierile între sindicaliștii din educaţie şi Guvern au eșuat din nou. O profesoara debutant şi-a exprimat revolta în lacrimi şi cere demisia preşedintelui Klaus Iohannis.

Profesorii refuză să plece din stradă, iar liderii de sindicat par că pierd controlul după încă o rundă de negocieri eșuată cu Guvernul.

Cei 20,000 de dascăli sunt nemulțumiți de oferta Executivului care nu a oferit nicio perspectivă pentru grila salarială de anul viitor.

Un profesor debutant a transmis în lacrimi un mesaj pentru Klaus Iohannis.

"Am învățat, am facultate, master... Am 20 de clase. Nu închei mediile până nu se face dreptate. Stau iunie-iulie,august-septembrie cât este nevoie. Iohannis te faci că nu auzi?Hai să auzi! Sunt profesor debutant. Sunt generația tânără. M-am mutat în Bucureşti cu chirie. Cum să ne luăm noi casă cu un salariu 2,500 de lei. Demisia în primul rând şi nu vă puneți cu generația tânără", a spus în lacrimi o profesoara debutant care a participat la protestele din Capitală.

Greva profesorilor continuă şi mâine

Sindicaliștii au dezvăluit că președintele Iohannis a promis că se va implica pentru a realiza un acord privind aplicarea grilei de salarizare în forma convenită cu Ministerul Educației. Asta înseamnă că salariul unui profesor debutant va fi cel mediu brut pe economie.

„Când președintele se implică în rezolvarea problemelor noastre, este un semn pozitiv, ne vom consulta cu colegii și vom da un răspuns pe parcursul acestei seri. Nu este un pas înapoi, important este ca revendicările colegilor mei să fie rezolvate”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret.

Greva va continua și miercuri, au mai spus liderii de sindicat, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Pe parcursul serii, în urma discuțiilor cu membrii de sindicat, liderii vor anunța dacă școlile se vor redeschide săptămâna viitoare, după minivacanța de 1 iunie și Rusalii.

Guvernul propune prime pentru personalul didactic și nedidactic

În privința solicitărilor privind majorarea veniturilor din Educație, până la intrarea în vigoare a noii grile, în condițiile în care deja prin măsurile luate la nivelul acestui Guvern toate veniturile personalului din Educație au ajuns la maximul din grilă, au fost consolidate asigurările privind resursele necesare pentru alocarea de sume tranzitorii, astfel încât fiecărui angajat dintre cei aproape 270.000 din categoria personalului didactic și didactic auxiliar să fie alocat un venit net de 4.000 de lei, în două tranșe, începând cu luna iunie, iar celor 65.000 din categoria personalului nedidactic un venit net de 1.500 lei, în două tranșe, începând cu luna iunie.

Executivul arată că aceste măsuri asumate la nivelul Guvernului vin în completarea alocărilor bugetare deja implementate de către actualul Executiv privind majorarea la maximul grilelor prevăzute de Legea 153/2017 întregului personal din Educație, alături de investițiile în infrastructura sistemului de învățământ.