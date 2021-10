O deputată, fostă membră AUR, a făcut scandal la Înmatriculări: ”Dacă nu ai certificat verde, nu exiști în România”

Pentru că nu avea certificat verde, Anamaria Gavrilă a fost oprită în fața sediului.

Prin urmare, aceasta a început să se certe cu polițistul care asigura paza, iar scenele au fost filmate și postate pe Facebook chiar de către deputată.

„Când am venit aici, luni, mi s-a condiţionat depunerea documentelor de a avea un certificat verde sau un test. Am refuzat acest lucru şi, aşa cum mi-au indicat doamnele de la ghişee, am lăsat documentele împreună cu suma de bani pentru numere preferenţiale şi am plecat acasă. Azi am venit, din nou, cu programare, pentru a întreba despre documentele mele. Aşa că stau şi întreb dacă documentele sunt aici, dacă sunt procesate şi când pot să le ridic. Au chemat poliţia locală să mă legitimeze”, spune Anamaria Gavrilă, în filmare.

Certificatul Verde - CONDIȚIE a dreptului cetățeanului Posted by Anamaria Gavrila on Tuesday, October 26, 2021

”Trebuie să faceţi circ pentru a rezolva o problemă?”, i-a spus poliţistul.

„Sunt un cetăţean român, unde sunt documentele mele? Dacă nu ai certificat verde, nu exişti în România. Nu funcţionezi, stai acasă…”, a mai spus deputata.

„Am depus un jurământ să respectăm legea. Tu de ce nu respecţi legea?”, a întrebat-o poliţistul.





