Descoperirea făcută de Mircea Badea: Reacția unui luptător MMA după ce a văzut cum era bătută fata de 13 ani din Târgu Jiu

"În opinia mea, fata de 13 ani a fost torturată, toată lumea a auzit despre asta, foarte puțină lume a văzut imaginile. Ele, într-adevăr sunt imposibil, aproape imposibil de privit. Eu nu cunosc foarte mulți oameni care să se fi uitat la ele. Cunosc oarecum mulți oameni care au încercat să se uite la filmulețul principal, care a mai fost prezentat pe ici pe colo, și nu au putut să-l vadă. S-au uitat doar la primele secunde.

Problema este că această agresiune oribilă asupra copiilor de către alți copii sau de către adolescenți este un fenomen foarte răspândit în România. Și societatea nu reacționează, autoritățile, în mod evident, nu reacționează. Pare că, de fapt, nimănui nu-i pasă, ceea ce este foarte posibil. E multă ipocrizie în România, dacă pui microfonul în gură unui părinte îți va spune că își iubește foarte mult copilul, însă realitățile de zi cu zi îi contrazic pe foarte mulți", a spus Mircea Badea.

Realizatorul "În gura presei" a prezentat și reacția grăitoare a unui luptător MMA, un sport extrem de dur, care a văzut pe internet clipul în care minorii o lovesc pe fată.

"Acest luptător, care are de-a face cu violența zilnic, prin natura sportului pe care îl practică, spune că este foarte greu de privit clipul respectiv. 'Dacă aveți orice fel de informație, anunțați-mă, doresc să o ajut în orice fel pe victimă', zice Dillon Danis. (...) Am parcurs multe dintre comentariile la postarea lui, totuși, sunt 8.250, nu le-am parcurs chiar pe toate, dar am parcurs suficient de multe, și toți spun același lucru, este îngrozitor, nu se poate privi așa ceva", a adăugat Mircea.