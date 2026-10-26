Detalii despre atacul asupra pompierilor în Ștefănești. Localnicii erau furioși că le sting Focul lui Sumedru și le strică petrecerea

Echipajul de pompieri care intervenea la stingerea unui incendiu în Ștefănești, Argeș, a fost atacat pentru că localnicii nu voiau să le stingă Focul lui Sumedru. FOTO Captură arges-stiri.ro

Echipajul de pompieri care intervenea la stingerea unui incendiu în Ștefănești, Argeș, a fost atacat pentru că localnicii nu voiau să le stingă Focul lui Sumedru. Pompierul rănit după ce a fost lovit în piept cu o cărămidă este în continuare în spital.

Starea pompierului rănit este bună, spun medicii care au decis să îl țină sub supraveghere pentru o perioadă.

Militarul a fost lovit cu o cărămidă direct în piept.

Polițiștii continuă luni audierile și verifică și imaginile de pe bodycam-urile purtate de pompieri.

Scandalul a plecat de la intervenția pompierilor care voiau să stingă un foc scăpat de sub control, iar, mai mulți indivizi s-au opus, supărați ca dacă le stinge Focul lui Sumedru, o veche tradiţie ce are loc în ajunul sărbătorii de Sfântul Dumitru, le sparge și petrecerea. În timpul sărbătorii de Sfântul Dumitru se fac focuri în zone publice, doar că unul dintre focuri a scăpat de sub control, iar pompierii au fost chemaţi să intervină.

Două autospeciale, una de pompieri și una de poliție, au fost avariate și a fost nevoie de intervenția trupelor speciale și a jandarmilor pentru calmarea situației.

„Pentru aplanarea stării conflictuale, la faţa locului s-au deplasat luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, echipaje ale Poliţiei Municipiului Piteşti, Poliţiei Oraşului Ştefăneşti şi jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, care au restabilit situaţia”, a transmis IPJ Argeș.

Trei agresori au fost reţinuţi.

Şeful DSU, Raed Arafat a reacţionat public, transmiţând pe contul său de Facebook un mesaj prin care condamnă incidentul.

”Condamn ferm orice formă de agresiune împotriva salvatorilor aflați în misiune. Pompierii și polițiștii vin să protejeze vieți și bunuri. Autospecialele lor trebuie respectate și protejate, pentru că de ele depind desfășurarea intervențiilor și siguranța celor aflați în pericol. O anchetă este în desfășurare pentru clarificarea împrejurărilor. Îi doresc colegului nostru însănătoșire grabnică și le mulțumesc tuturor celor care își fac datoria, chiar și în situații dificile”, a scris el, pe Facebook.