Noi detalii în dubla crimă de la Iași. Care ar fi fost ultimele cuvinte ale studentului marocan ucis

Potrivit presei locale, ultima convorbire telefonică purtată de Youssef Jniyah a ajuns la anchetatori pentru a fi analizată.

În cadrul convorbirii din 8 decembrie 2021, studentul marocan ar face referire la Ahmed Sami El Bourkadi, presupusului autor al dublului asasinat de la Iași.

„Este vorba despre o ultimă conversație avută de Youssef Jniyah cu o femeie, o cunoștință de-a sa. În cadrul conversației, care a avut loc pe data de 8 decembrie 2021, în jurul orei 21:30, acesta a spus: „Sami este foarte beat!

După aceea s-au auzit lovituri, iar, mai apoi, nimic. Dovada a fost depusă la Poliție”, spun apropiaţii studentului marocan, potrivit jurnaliștilor de la bzi.ro

Avocata lui Ahmed Sami El Bourkadi, Raluca Andrei, vine cu o ipoteză șocantă

Femeia susține că cele două victime nu ar fi fost înjunghiate cu un cuțit și că persoana sau persoanele care au comis crimele știau bine ce fac. Avocata susține, totodată, că studentul canadian de origine marocană Ahmed Sami El Bourkadi este nevinovat și că cel mai posibil, în spatele crimelor, există motivații puternice.

Ahmed Sami El Bourkadi a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași pentru a-și studia dosarul. Însă, în momentul în care a privit pozele cu cadavrele celor doi tineri uciși, studentul de origine marocană i-a spus avocatei sale că i se face rău.

Totodată, avocata marocanului susține că studentul ucis avea mereu sume uriașe de bani la el, dădea bani cu împrumut și nu îi mai cerea înapoi. Acesta ar putea fi un indiciu că asasinatul ar fi putut porni de la bani.

„Clientul meu a fost condus recent la studiul dosarului (la sediul Parchetului – n.r.). Am studiat dosarul împreună și urmează să facă o declarație, să vedem în funcție și de ce planuri au procurorii. Este posibil să se ceară o prelungire în instanță (a arestului preventiv – n.r.), se așteaptă rezultatul ADN de la București… Având în vedere faptul că urmărirea penală are un caracter secret, s-a stabilit ca, până ce Parchetul nu va ieși cu un comunicat, să încerc nu mai fac alte dezvăluiri privind ceea ce se întâmplă în dosar. Până la urmă, interesul este ca acest dosar să se și rezolve.

Vă dați seama că, dacă, Doamne ferește!, sunt niște persoane capabile să facă așa ceva, respectiv un dublu asasinat, nici măcar el (Ahmed Sami El Bourkadi – n.r.) nu mai este în siguranță în momentul de față! Chiar el este bucuros că, momentan, este în arest și nu sub altă măsură, pentru că…

Deci, clientului meu, când a studiat dosarul, eu i-am arătat, am insistat, inclusiv pe pozele cu decedații, i s-a făcut rău, a spus că el nu poate să privească așa ceva!”, a declarat ieri avocata Raluca Andrei, cea care îl reprezintă pe studentul canadian Ahmed Sami El Bourkadi.

Astfel, avocata Raluca Andrei sugerează că autorii dublului asasinat ar fi, de fapt, în libertate.

Costel Burlacu, tatăl tinerei de doar 23 de ani care a fost ucisă, alături de iubitul ei, într-o vilă de lux din Iași, a povestit care a fost ultima discuție cu fiica sa. Fata îl rugase să meargă să o ajute.

„Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea”, spune ieșeanul, cu lacrimi în ochi.

Tânăra era în anul II la Școala Postliceală ”Grigore Ghica Vodă”, unde studia pentru a deveni asistentă medicală. Bărbatul susține că fiica lui nu avea dușmani.

„Nu avea dușmani. Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta. Ea studia în anul II, la Școala Postliceală «Grigore Ghica Vodă», din Iași. V-am spus că discutasem cu ea să amenajăm frumos acolo, la casă. Nu știu ce s-a întâmplat sau cine a făcut asta… Am vorbit și la Parchet, am discutat și cu polițiștii. Oamenii au unele indicii, dar eu cred că nu știu mai multe decât ceea ce știți și dumneavoastră”, adaugă Costel Burlacu, potrivit sursei citate.

