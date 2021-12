Costel Burlacu, tatăl tinerei ucise la Iași, rupe tăcerea. Cum a decurs ultima discuție cu fiica sa

Tătăl Ioanei-Vanesa Burlacu susține că tânăra mersese acasă cu doar câteva zile înaintea oribilei crime. Cu doar câteva zile înainte, tânăra își rugase tatăl să meargă să o ajute.

„Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea”, spune ieșeanul, cu lacrimi în ochi.