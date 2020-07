Detalii uluitoare! Ce studii are, de fapt Oana Roman și cum arăta în studenție când trăia cu câțiva euro pe zi. Nu mai seamănă cu ea

S-a acomodat destul de greu cu viața de student în Paris și probabil că, din anumite de vedere, ar fi preferat să studieze în România, aproape de casă. Se simțea cumva străină, avea multe cursuri, mult de învățat și puțin timp liber pentru a se bucura și de frumusețile capitalei Franței.

„Pentru mine a fost o viaţă de student atipică. Eu, fiind o străină, într-o şcoală în care nu era niciun străin, vorbim aici undeva la o mie de studenți pentru toate specializările, unde nu exista nici măcar unul care să fie de altă naționalitate decât franceză, şi atunci pentru mine a fost un pic mai greu, pentru că a trebuit să mă integrez într-un mediu care era exclusiv franțuzesc. Studiu foarte mult. Puţin timp liber. Bani foarte măsuraţi. Ziua începea într-adevăr cu un croissant cumpărat de la boulangeria de la parterul blocului, apoi un drum de o oră şi zece minute cu metroul până la şcoală şi cursuri. Mai aveam o pauză la prânz pe care eu nu puteam să mi-o iau şi să merg acasă, având în vedere că stăteam foarte departe de şcoală şi cele două ore libere practic trebuia să mi le petrec undeva primprejur. Mă duceam la bibliotecă sau mă duceam la librărie”, a declarat Oana Roman pentru Libertatea.

Deși pare incredibil, viața de studentă a Oanei Roman a fost mai grea și din cauza faptului că nu prea avea bani şi mânca doar ce apuca.

„Mâncare, îţi dai seama ce puteam să-mi permit. Foarte multe semipreparate şi congelate, pentru că nici nu ştiam să-mi gătesc şi nici nu prea aveam timp, dar bucuria de a mă plimba prin tot Parisul era tot ce doream. Nu mi-am făcut foarte mulţi prieteni la facultate, pentru că eram o străină pentru ei.”

Ce studii are Oana Roman. Și-a pus diplomele pe internet

Recent, Oana Roman și-a făcut publice diplomele pe care le-a obținut în străinătate. Dar a ținut să menționeze că, din păcate, acestea nu valorează nimic în România.

„Se tot vorbește despre diplome și impostură zilele astea, într-o tară în care impostura academică este omniprezentă! Diplome de la facultăti care nu au acreditare, doctorate luate pe bani sau prin plagiat și incompetență crasă de la cel mai înalt nivel până la cel mai jos. Nu e de mirare că apar și doctori falși, pentru că avem și academicieni falși și doctoranzi falși și multe alte anomalii inexistente în tări civilizate! Există enorm de mulți oameni care au”studii superioare” și nu știu să scrie corect gramatical nici măcar o propoziție! 40 la sută dintre copiii din zonele defavorizate sau de la sate sunt analfabeți funcționali! Oameni în cele mai înalte poziții ale statului sunt efectiv semianalfabeți! Și ne mirăm de un escroc din Italia! Really?

Eu cred că problema cea mai mare este că devenim un popor de semianalfabeți! Și nu văd pe nimeni să facă scandal național din asta! Nimeni nu se agită că 8 din 10 comentarii pe net la orice postare sau articol sunt scrise agramat ! Eu zic că asta e o problemă natională de risc major. Nu ai cum să evoluezi dacă ai o populație majoritar incultă și educată la nivel de sub 4 clase! Cam așa arată de exemplu niște diplome luate la cel mai înalt nivel academic în Europa! Diplome care în România nu valorează nimic, pentru că nimeni nu vrea să înțeleagă ce muncă și studiu se ascund în spatele acestor 2 hârtii! Le țin pe perete și mă uit la ele pentru că ele nu au valoare decât pentru mine și au cea mai mare valoare în orice țară adevărat academică din lumea asta! Atât putem! Să nu ne mirăm!”, a comentat Oana Roman.

Oana Roman mai are un nume pe care îl știu doar apropiații

Pe diplomă se poate observa și un amănunt mai puțin cunoscut despre vedetă. Cel de-al doilea prenume al Oanei Roman este Sabina, notează Libertatea.

Dieta cu care a slăbit Oana Roman

Oana Roman a dezvăluit care este dieta minune cu ajutorul căreia a slăbit spectaculos. Invitată la Sinteza Zilei, Oana Roman a făcut public secretul pe care toată lumea îl aștepta. Vedeta spune că în câteva luni a pierdut patru măsuri la haine.

”La mine e o chestie de foarte mulți ani. Am fost ținta unor campanii dezgustătoare. Nu ăsta e motivul pentru care am slăbit, ci pentru că am făcut un pariu virtual cu o prietenă de-a mea din Ploiești, care mi-a spus să vin să fac niște proceduri medicale la clinica ei.”, a spus Oana Roman, la Sinteza Zilei.

Ea a infirmat zvonurile conform cărora și-ar fi tăiat stomacul, mai ales că a suferit o intervenție chirurgicală în zona abdomentului, care i-a salvat viața după ce a născut.

Dieta Oana Roman: ”Mănânc orice, în cantități foarte mici”

Vedeta a spus că a fost foarte conștiincioasă cu procedurile pe care le-a urmat și s-a ambiționat după ce a văzut primele rezultate. Oana Roman susține că și-a inventat dieta pentru că cele cunoscute nu au dat rezultate în cazul ei.

”Eu le-am încercat pe toate (dietele - n.r.). Majoritatea dau rezultate, dar dacă nu le ții în continuare, te îngrași la loc. Așa că m-am gândit să-mi creez ceva care să-mi fie ok. Eu am o problemă și dacă vii la mine cu ”asta nu ai voie”, mă frustrez foarte rău. Și atunci am zis să încerc să nu-mi înterzic nimic, doar să reduc cantitățile. Și practic asta am făcut", a spus Oana Roman.

