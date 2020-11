Dezvăluire EVZ: Politicul este finanţator oficial al publicaţiei Newsweek

Revista "Newsweek" se află într-o situație financiară dezastruoasă și doar un pas o desparte de sfârșit, dezvăluie Evenimentul Zilei.

Evenimentul Zilei scrie că omul politic și-ar fi cumpărat intrarea în acționariat cu aproximativ 200.000 de euro, însă odată cu venirea sa s-au deschis drumurile către mai mulți bani, pe filieră liberală.

Sabin Orcan, patronul Newsweek, ar fi încasat deja 50.000 de euro pe filiera PNL, pentru a scrie anchete îndreptate împotriva adversarilor politici.

"Peste 50.000 de euro a încasat Sabin Orcan de la PNL ca urmare a recomandărilor primite de la Bostan. În ce s-au concretizat banii? În anchete direcționate împotriva adversarilor politici, cea care l-a vizat pe candidatul USR Stelian Ion fiind deja foarte cunoscută.

Că este vorba de un aport financiar substanțial, direct sau mascat rezultă din faptul că un alt nou acționar, jurnalistul Alexandru Lăzescu a primit doar 1 la sută din acțiuni, iar Marius Bostan de șase ori mai mult”, scrie EVZ.

Din punct de vedere financiar, Newsweek nu își poate acoperi nici măcar o fracțiune din cheltuieli, raportându-ne la sursele de venit mai mult sau mai puțin publice. Așa că se pune întrebarea, de unde vine restul de bani?

"Când am vorbit de situația disperată a Newsweek de România am luat în calcul datele financiare, care arată o pierdere de peste 100.000 de euro în 2019, un tiraj de 2.500 de exemplare, din care vinde cam 1.000 și un trafic online care-i aduce cam 2.000 de euro pe lună. Bani cu care nu se acoperă nici măcar un sfert din cheltuielile de tipar. Ultimul număr al revistei are ZERO pagini de publicitate.

De unde vin ceilalți 30.000 de euro pe lună necesari finanțării Newsweek de România?", mai scrie EVZ.