Dezvăluire-șoc făcută de un fost militar de la Deveselu: În apropierea Casei Groazei se află un buncăr. Dincă ar fi ascuns cadavrele acolo

Un fost militar de la Deveselu a făcut dezvăluiri incredibile despre locurile din apropierea casei lui Gheorghe Dincă.

Potrivit Cancan, un buncăr anti-atomic se află foarte aproape de Casa Groazei.

“Foarte aproape de casa criminalului este un buncăr sub pământ. Buncărul ăla are 180 de camere, 70 de holuri și 3 etaje. Unul e inundat. E un buncăr anti-atomic, a fost al nostru, eu am lucrat la Deveselu. Am plecat acum patru ani. Am fost acolo de zeci de ori. Ușile sunt de plumb, are o tonă una singură, nu poate nimeni să le fure de acolo. Nu e păzit, nu e nimeni acolo. Nu mai există curent, absolut nimic. Acolo găsești ce vrei și ce nu vrei. E o bănuială că le-ar fi aruncat acolo. Sub pământ te plictisești ce-i acolo”, a povestit fostul militar de la Deveselu.