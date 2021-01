Dezvăluiri cutremurătoare din centrul de plasament din Voluntari. Toţi copiii erau terorizaţi de angajaţi

Mădălina Turza, director Autoritatea pentru Protecția Copilului, a spus, că situaţia reală a ieşit la iveală după ce copiii au stat de vorbă cu un psiholog.

''Phihologul care a fost parte din echipa de control, a discutat personal cu copiii și s-au desprins elemente care indică existența agresiunilor fizice, emoțioale, psihice și amenințărilor.

Sunt convinsă că nu a fost incident izolat, pentru că, copiii povestesc despre recurența unor astfel de fapte.

În general, copiii din sistem cunosc această amenințare cu chemarea Salvării, cu injecția, îți fac injecție, te duc la spital, asta reprezentând o metodă de intimidare, de coerciție care, de puține ori devine realitate. Adică, când copiii au probleme de comportament este mult mai simplu să suni la Salvare, copilul este luat în regimă de urgență însoțit de o persoană din centru care poate declara orice și este dus la un Spital de Psihiatrie, cu mult prea mare ușurință.

Avem copii pentru care, în absența educației și a intervenției psihologice se instituie tratament neuropsihiatric'', a spus Mădălina Turza.

Un copil a fost bătut şi ameninţat cu "Salvarea" pentru simplul motiv că sărea în pat

''Vreau să spun doar atât: orice formă de agresiune împotriva unui copil din sistemul de protecție va fi sancționată conform legii.

Nu există rațiune pentru care un copil să fie bătut sau agresat fizic sau emoțional de către un adult, nici chiar atunci când își pemite luxul de ”a sări pe saltea”. Educatoarea care amenință copilul cu ”salvarea” și paznicul care îl agresează fizic nu NU AU CE SĂ CAUTE ÎN SISTEMUL DE PROTECȚIE A COPILULUI.

Știți ce înseamnă ”chem salvarea”? Este amenințarea supremă a educatorilor agresori, care, da, uneori cheamă salvarea și trimit copiii la spitalele de psihiatrie unde le aplică tratamente neuropsihiatrice și îi fac ”legume”. Ca pedeapsă și în loc de educație.

Cât timp voi ocupa această funcție, orice informație în acest sens se va solda cu repercusiuni legale drastice fără să clipesc. Pentru că dacă este un lucru pe lumea asta pe care nu îl accept, acesta este abuzul împotriva copiilor sau adulților pe care îi avem în grijă", a scris Maria Mădălina Turza, preşedintele Autorităţii Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), într-o postare pe Facebook.

"Educatorii agresori din centrele sistemului de protecţie trimit uneori copiii la spitalele de psihiatrie, unde li se aplică tratamente neuropsihiatrice şi sunt transformaţi în "legume", ca pedeapsă şi în loc de educaţie." a mai scris aceasta.

Reacția Mădălinei Turza, președintele ANDPDCA, în exclusivitate la Antena 3

''Am trimis o echipă în regim de urgenţă acolo şi deja am transmis sesizare către Parchet. Am luat o primă legătură, atât cu directorul Direcţiei de la Ilfov care am înţeles că a luat primele măsuri în regim de urgenţă şi cu echipa mea, care încearcă să stabiliească ce s-a întâmplat, ca să putem completa sesizarea penală pe care o facem'', a anunţat Mădălina Turza.