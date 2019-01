Dezvăluiri despre situația din PNL. Cine e preferatul: Orban sau Antonescu?

Sociologul Marius Pieleanu a dezvăluit în exclusivitate la „Punctul de Întâlnire” culisele Partidului Național Liberal.

Potrivit acestuia, pe primul loc s-ar clasa Crin Antonescu (cu 19%), fiind urmat de Liviu Orban (11%) și Emil Boc (10%).

Pieleanu a dezvăluit și care sunt partidele preferate de români pentru alegerile europarlamentare. „PSD are 34%, PNL nu stă rău, are 24%, ALDE- 10% și USR- 10%. Aveam mici îndoieli, dar cred că Pro România intră în Parlament, peste 5% are deja. PLUS- 3%”.