Dezvăluiri incredibile despre un procuror DNA. Avocat: „Mi-a interceptat clientul când se masturba”

Dezvăluiri incredibile despre un procuror DNA de la Oradea au fost făcute duminică seară la Antena 3.

Avocatul Răzvan Doseanu acuză că un client al său a fost înregistrat în dormitor de procurorul Ciprian Man.

„Mi-a interceptat clientul când se masturba”, susține avocatul.

„In urma cu ceva timp am avut o cauza la DNA Oradea. Dupa audieri procurorul Man Ciprian mi-a spus sa mai raman putin. Mi-a spus ca mi-a interceptat clientul urmarit pentru coruptie in timp ce se masturba. Era fericit, jubila si as spune ca era chiar putin excitat.

O ilegalitate grava din partea unui procuror care violase viata privata a unei persoane. Cum sa folosesti asta ca motiv de distractie si cum sa divulgi unor terte persoane astfel de informatii din viata intima. Se distra ca il inregistrase masurbandu-se”, dezvăluie Răzvan Doseanu.