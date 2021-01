Diana Şoşoacă (AUR), despre medicul de familie care refuză pacienţii nevaccinaţi: "Mă voi adresa Colegiului Medicilor"

"Doctorul respectiv încalcă legea 46/2003, cu privire la consimţământul pacientului privind intervenţia medicală, care menţionează că pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa, iar medicul este obligat să explice consecinţele refuzului.

Acest vaccin, dacă vă uitaţi pe prospectul său, pe prezentarea sa, o să vedeţi că este în fază experimentală până în 2023. În aceste condiţii, trebui să-şi asume un medic răspunderea şi vreau să ştiu cine răspunde pentru efectele adverse, în condiţiile în care producătorii au fost exceptaţi de la răspundere.

În aceste condiţii, un medic să condiţioneze să fiu pe lista sa, ca medic de familie, numai în condiţiile în care fac vaccinul şi în condiţiile în care eu nefăcând vaccinul înseamnă că nu am încredere în profesionalismul său, ajungem pe domeniul penalului şi discutăm de un medic care nu cunoaşte legislaţia aferentă profesiei sale", a explicat avocata Diana Şoşoacă, parlamentar din partea AUR.

Senatoarea Alianţei pentru Unirea Românilor a intrat într-o polemică de câteva minute cu jurnalistul Mirel Curea care i-a luat apărarea medicului de familie Cătălin Petrencic. "Legea 95/2006 permite medicului să refuze un pacient cu două obligaţii. 1 - Nu-l refuză dacă este situaţie de urgenţă. 2 - Dacă îl refuză, trebuie să-l dirijeze către un alt medic. Dacă pacientul nu este de acord cu conduita medicului său, normal că relaţia medic-pacient s-a rupt. Actul medical devine periculos pentru pacient. Acest medic de familie are acoperire perfect legală şi morală. Abuzul în serviciu este o prostie, este altceva", a spus Mirel Curea.

"Mă voi adresa Colegiului Medicilor. Este o condiţionare a unui act medical", a răspuns Diana Şoşoacă.

În discuţie a intervenit şi medicul Monica Pop. "Consider un abuz ceea ce face acest medic. Era mult mai bine să încerce să-i convingă altfel şi nu aşa. Consider că orice fel de condiţionare este un act iresponsabil din partea unui medic".

Medicul Cătălin Petrencic a vorbit pe larg la Antena 3 despre motivele care au dus la decizia de a refuza pacienţii care nu se vaccinează împotriva Covid 19. Acesta spune că a luat această decizie după ce o pacientă i-a spus răspicat că nu se va vaccina pentru că îi va fi introdus 5G în organism. Medicul are grijă de peste 2000 de pacienţi în localitatea Mănăstirea din judeţul Călăraşi de mai bine de 30 de ani şi spune că cine nu are încredere în recomandările lui nu mai are ce căuta la el în cabinet.