Reacția senatoarei Diana Șoșoacă după ce Costel Alexe a fost acuzat DNA de luare de șpagă

"Am militat întotdeauna pentru anchete și procese făcute în justiție, nu pe canalele de televiziune. Nu mă poate acuza nimeni că i-aș lua apărarea domnului Alexe, însă, din cercetările mele și din tot ceea ce am citit astăzi, numele domnului Alexe nu apare pe nicăieri decât pe sursele unor ziariști.

Cred că ar trebui să încetăm odată cu discreditarea tuturor persoanelor până când organele de anchetă nu vor da ele însele persoanele despre care este vorba. Și mai trebuie să învâțăm în România un lucru, că trebuie să discutăm despre prezumția de nevinovăție.

Până când nu va exista o hotărâre definitivă că un om este vinovat nu putem să-l discredităm în asemenea hal, pentru că presa este avidă de tot ce înseamnă scandal, însă după ce scandalurile apar în presă imaginea acelei persoane este distrusă total și nicio hotărâre a justiției nu va mai putea să îi albească imaginea", a spus Diana Șoșoacă, în emisiunea Esențial, moderată de Berta Popescu.

Reacția lui Costel Alexe la acuzațiile DNA

„Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea.

Vreau să precizez următoarele:

Am încredere în actul de justiție și îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut și nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii.

Nu voi face nicio referire publică la această situație în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzațiile care îmi sunt aduse și voi oferi toată cooperarea și transparența mea în fața organelor judiciare”, a declarat Costel Alexe, președintele Organizației Județene a PNL Iași, prin intermediul unui comunicat.

Costel Alexe, fostul ministru PNL al Mediului, cercetat de DNA pentru o şpagă de 22 tone de tablă

Costel Alexe, fostul ministru al Mediului în Guvernul PNL, este cercetat de procurorii DNA pentru o şpagă de 22 tone de tablă în perioada martie-aprilie 2020, perioadă în care România era lovită în plin de pandemia de coronavirus.

"În conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al P.Î.C.C.J referatul cauzei, în vederea sesizării Președintelui României pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de o persoană, fost deputat în Parlamentul României, la data faptelor având funcția de ministru, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită,

- instigarea la delapidare.

Solicitarea Direcției Naționale Anticorupție referitoare la efectuarea urmăririi penale față de persoana respectivă are în vedere împrejurarea că, în acest moment, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada martie-aprilie 2020, persoana respectivă ar fi pretins, în mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, mai multe produse din tablă în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme.

Foloasele respective, în cantitate de 22 tone (aprox. 103.000 lei), ar fi fost primite în datele de 23 aprilie 2020 și 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăți comerciale administrată de o rudă de-a sa.

Cererii transmise i-au fost atașate referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție precum și volumele (10) cuprinzând copii ale dosarului de urmărire penală.

Prezenta cerere de efectuare a urmăririi penale intră sub incidența art. 305 alin 4 din C.P.P. În prezent, persoana față de care s-a solicitat sesizarea Președintelui României pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale beneficiază de prezumția de nevinovăție", se arată într-o informare a DNA.