Cum a răspuns Diana Șoșoacă atunci când a fost întrebată dacă Serviciile au plătit pentru aparițiile AUR la TV în campania electorală

"Inclusiv când am vorbit în Piața Universității și în Piața Victoriei, pentru că nu știu câtă lume a realizat, dar acea minoritate care a făcut-o, am solicitat efectiv ca acele părți naționaliste, patriotice din sistem, care încă nu au fost vândute străinilor să iasă la rampă și să înceapă să lucreze pentru România și pentru poporul român.

Și cred că acest lucru s-a întămplat în condițiile în care un partid nou înființat ca AUR a putut să aibă 10-11% și voința populară a celor care ne sprijină a reușit să voteze fără să se mai fure voturile. Așa am putut cu toate problemele pe care le-am avut, cu toate interdicțiile de a apărea la televiziuni, cel puțin am avut acces pe toate rețelele de socializare. Și așa am reușit să menținem contactul cu oamenii.

Am fost totuși lăsați să accedem în câteva emisiuni să ne spunem punctul de vedere", a spus Diana Șoșoacă.

La replica Andreei Sava care a precizat că în campania electorală timpii de antenă se cumpără - fapt reglementat de CNA, Diana Șoșoacă a spus:

"Și totuși, au existat televiziuni care ne-au lăsat să vorbim și fără să plătim".

Întrebată de Mugur Ciuvică dacă acest fapt se datorează intervenției unor "securiști patrioți" care au ajutat AUR, senatoarea a răspuns:

"Nu știu! Cert este că... Nu cred că a plătit cineva pentru noi, dar cred că un pic de libertate s-a dat poporului român și posibilitatea ca noi să ne putem exprima aceste idei naționaliste care au deranjat timp de 31 de ani".