"Îmi este frică pentru viaţa mea şi a fetiţei mele" | Diana Şoşoacă a obţinut un ordin de protecţie împotriva lui Silvestru Şoşoacă

Scandalul dintre Diana Şoşoacă şi soțul ei, Silvestru, ia amploare. Senatoarea a obținut un ordin de protecţie provizoriu împotriva lui.

Update 18:14. Silvestru Şoşoacă a reacționat după acuzaţiile senatoarei la adresa lui.

"Nu am mai dialogat cu ea de săptămâni întregi, decât prin intermediul presei şi al online-ului. Sper că nu îmi va pune brățara de monitorizare. Dacă citiți cartea Bolnavi la putere o să aveți toate răspunsurile. Ea vrea să se bage în seamă, vrea publicitate. A început campania electorală şi ea nu are niciun program, niciun om valabil. Nu are decât ciurli burli prin tot partidul. Sunt foarte supărat şi eu", a spus Silvestru Şoşoacă.

"Îmi este frică pentru viaţa mea şi a fetiţei mele"

Diana Şoşoacă a făcut la Antena 3 CNN acuzații grave la adresa soțului ei, cu care este în acest moment în proces de divorţ. Senatoarea a obținut un ordin de protecţie provizoriu împotriva lui Silvestru Şoşoacă şi montarea asupra acestuia a unui sistem de monitorizare, motivând că acesta a fost agresiv atât cu ea cât şi cu fiica ei în vârstă de 11 ani.

În replică, Silvestru Şoşoacă ar fi încălcat prevederile ordinului de protecţie şi nu s-a prezentat la secţia de Poliţie, drept pentru care el este așteptat pentru a i se monta brațară de monitorizare.

În acest context, senatoare Diana Şoşoacă a decis să urmeze calea legală şi a depus toate dovezile la autorităţile competente.

"Îmi este frică pentru viaţa mea şi viaţa copilului meu pentru că ştiu de ce este capabil. Ştiu câtă ură are împotriva mea şi a copiilor mei. Nu îmi e frică de ucraineni mai mult decât de acest om care poate să acționeze într-un mod abominabil. Ordinul de protecție există şi pentru agresiune psihologică nu numai bătăi", a spus senatoarea Diana Şoşoacă la Antena 3 CNN.

Diana Șoșoacă a obținut un ordin de protecţie împotriva lui Silvestru Şoşoacă

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, raportat la infracțiunea de amenințare și hărțuire sub supraveghere a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

"În urma solicitărilor din partea reprezentanților mass-media, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Poliției Capitalei este abilitat să comunice următoarele: La data de 02 aprilie 2024 Poliția Capitalei- Secția 6 a fost sesizată direct de către o femeie cu privire la faptul că soțul său o agresează din punct de vedere emoțional, fiindu-i creată astfel o stare de temere.

Totodată, femeia a precizat că în trecut, soțul său a agresat-o și fizic. În urma celor sesizate a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, context în care a fost emis un ordin de protecție provizoriu. De asemenea, victima și-a exprimat acordul cu privire la montarea unei brățări de monitorizare electronică în sarcina bărbatului. În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, raportat la infracțiunile de amenințare și hărțuire, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Având în vedere faptul că bărbatul nu s-a prezentat la sediul secției pentru montarea sistemului de monitorizare, polițiștii au demarat verificările, în vederea depistării acestuia.

Astfel, polițiștii s-au sesizat din oficiu și cu privire la săvârșirea infracțiunii de încălcarea unei măsuri dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, emis anterior. Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție", transmite Poliţia Capitalei.