Dieta ochilor sănătoşi. Lygia Alexandrescu: "Sunt principalele substanţe care menţin sănătatea ochilor în această perioadă"

De cand eram mici ni s-a tot spus ca daca mancam morcovi, o sa vedem mai bine, si mai ales in intuneric.

Dincolo de mituri, exista evidente clinice clare care arata ca prin consumul anumitor alimente, sanatatea ochilor si acuitatea vizuala pot fi intretinute sau chiar imbunatatite. Spre exemplu, un studiu amplu a ajuns la concluzia ca prin administrarea unui complex de vitamine A, E si C si zinc se poate incetini procesul de degenerare maculara datorat imbatranirii. De asemenea, administrarea vitaminei E ajuta la inhibarea dezvoltarii si avansarii cataractei.

Luteina si zeaxantina sunt doua substante depozitate in ochi si actioneaza ca anti oxidanti, neutalizand actiunea radicalilor liberi care produc degenerarea la nivel celular. Se poate spune ca aceste doua substante actioneaza ca niste ochelari de soare naturali pentru ca ajuta fizic la filtrarea luminii albastre nocive si blocheaza actiunea ei nociva asupra retinei.

Luteina si zeaxantina se gasesc in general impreuna in fructe si legume proaspete, de culoare inchisa: portocala, mango, kiwi, prune, pepene, sruguri, piersici, laptuca, spanac, broccoli, mazare, fasole verde, ardei gras verde si portocaliu. Beneficiul maxim este obtinut daca aceste fructe si legume sunt consumate proaspete, forma in care cei doi antioxidanti prezinta biodisponibilitate maxima pentru organism.

In ceea ce priveste doza zilnica de luteina si zeaxantina, se recomanda 6 si respectiv 2 mg, cantitate care poate fi furnizata de 4 portii de fructe si legume. Cronologic vorbind, copiii mici au nevoie in mod regulat de acizi grasi nesaturati in dieta, care pot fi luati din macrou, somon, ton, cod. La copiii mai mari, trebuie avut in vedere consumul suficient de vitamina A si acid folic. Ficatul si untul sunt surse bogate de vitamina A, in timp ce cerealele, legumele cu pigment inchis si portocalele contin acid folic. Zincul este de asemenea un nutrient benefic pentru sanatatea ochilor si se gaseste in cereale, carne, peste si fasole verde. Controlul medical anual al copiilor pana la 16 ani este recomandat pentru depistarea timpurie a oricarei probleme oftalmologice.

In perioada 19-35 de ani, organismul este expus la cantitati mai mari de alcool si nicotina, ambele substante avand un impact negativ asupra functionarii ochilor. Actiunea vitaminelor antioxidante C si E este utila si de aceea se recomanda cel putin 200 mg de vitamina C pe zi din fructe si sucuri proaspete de citrice sau din suplimente. Vitamina E poate fi gasita in germeni de grau, alune, nuci si ulei vegetal. Adultilor sanatosi li se recomanda control oftalmologic de rutina la fiecare 2-3 ani.

In perioada 36-55 de ani, hipertensiunea arteriala este o problema comuna si aceasta erodeaza sanatatea si buna functionare a ochilor. In acest sens, consumul de sare trebuie limitat la 5 g pe zi, fiind indicat consumul alimentelor sarace in sodiu. O serie de afectiuni oculare se pot dezvolta datorita obezitatii si diabetului, de aceea sunt recomandata mentinerea greutatii corporale normale si activitatea fizica zilnica de 30 de minute. Dupa 55 de ani, sanatatea ochilor poate fi mentinuta prin nutritie bogata in fibre si antioxidanti, mentinerea organismului la greutate normala, evitarea fumatului si a consumului excesiv de alcool. Antioxidanti puternici, cum ar fi betacarotenul si zeaxantina sunt principalele substante care mentin sanatatea ochilor in aceasta perioada.