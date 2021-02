Directoare de liceu din Bistrița, pusă sub control judiciar pentru delapidare: Făcea cumpărături personale din banii școlii

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud au plasat-o sub control judiciar timp de 60 de zile pe directoarea unui liceu din Bistrița care este acuzată de trei infracțiuni de delapidare.

Procurorii confirma că s-a deschis un dosar penal în care se efectuează urmărirea penală pentru trei infracțiuni de delapidare, fapte comise de directorul unui liceu din Bistrița: folosirea autoturismului școlii în interes personal, încredințarea acelui autoturism soțului pentru a fi condus, achiziționarea unor unelte dintr-un magazin de specialitate din Bistrița, facturate de către liceul respectiv, achitate din fondurile liceului, bunurile fiind însușite de directoarea școlii.

De asemenea, femeia mai este acuzată că a vândut cu 3.000 de lei tabla provenită din reabilitarea sălii de sport a liceului. Banii n-au fost băgați în contabilitatea liceului. Tabla a fost găsită de către procurori la cumpărător acasă.

Soțul directoarei folosea autoturismul școlii în scop personal

Soțul directoarei este și el cercetat penal pentru complicitate la delapidare. Se pare că procurorii s-au sesizat din oficiu în această cauză, dosarul fiind deschis de o lună.

Atât directoarea, cât și soțul său au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Femeii i se interzice prin această măsură preventivă să mai exercite funcția care i-a și adus problemele penale.

Procurorii au făcut două percheziții domiciliare la domiciliul directoarei, al unei alte persoane, dar și la liceu. Niciun alt angajat al școlii nu este cercetat însă în acest dosar. În schimb procurorii au decis să-i deschidă dosar penal și soțului directoarei pe care îl acuză de complicitate la delapidare întrucât și acesta utiliza în interes personal mașina Liceului Agricol.

Imediat după ce au terminat perchezițiile, procurorii au dispus măsura controlului judiciar în privința Simonei Belea. Ceea ce înseamnă că ea nu are voie să părăsească țara, trebuie să se prezinte la Poliție întrucât este într-un program de supraveghere, nu are voie să exercite funcția din care a comis infracțiunile pe o durată de 60 de zile și nu are voie să ia legătura cu anumite persoane care au fost sau urmează să fie audiate în cauză.

Susținută de fostul PDL, profesoara Simona B. a mai condus Liceul Agricol Bistrița când partidul al cărei membră era se afla la guvernare. Ea era membru și activa în cadrul organizației municipale a PDL

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal