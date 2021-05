Directorul de comunicare Untold și Neversea: ”Organizatorii de spectacole au fost excluși din lista celor ce primesc compensații pentru pierderile din pandemie”

„Epopeea industriei culturale revine cu episodul nr. 2. După ce pe 14 mai Guvernul României a ieșit cu norme și condiții de redeschidere care practic înseamnă aproape închidere, azi am mai primit încă “o veste bună”! Organizatorii de spectacole, concerte, festivaluri, artiști independenți, tehnicieni, operatori ticketing au fost excluși, fără nici o explicație, din lista operatorilor care primesc compensații pentru pierderile suferite în pandemie.

Deși am solicitat de câteva luni să fim incluși și noi, operatorii culturali, în schemă de ajutor HORECA, azi, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care sunt incluși în schemă de ajutor DOAR organizatorii de TÂRGURI și EXPOZIȚII! Codurile Caen specifice operatorilor culturali au fost excluse! Toate!”, scrie Edy Chereji pe Facebook.

Directorul de comunicare spune că a propus ca ajutorul industriei să vină prin includerea în schemă Horeca, dar că ministrul Economiei Claudiu Năsui s-a arătat reticent.

„În același timp ni s-a promis că se va găsi o soluție și pentru noi. Azi, după câteva luni, nu avem nici o soluție și am fost excluși din schema Horeca. Tot azi am constatat în schimb că a fost inclus CAEN pentru târguri și expoziții. Care o fi adevărul? Se dorește dar nu se poate, ori se poate dar nu se dorește? Singurul adevăr pe care îl știm este că noi zona culturală, suntem cei mai afectați! Nu e suficient că suntem singurii cărora le-a fost restricționat cel mai mult, pe perioada pandemiei, dreptul la muncă și încă ne este restricționat! Dar mai suntem și excluși de la compensațiile juste, că și cum nici nu am există pe planeta Pământ!

Cei care conduceți destinele țării, cred că în primul rând ar trebui să va informați corect. Să știți că există așa: organizatori de târguri, de expoziții, de conferințe, de spectacole, de concerte, de festivaluri, de nunți, de corporate, artiști, artiști independenți, tehnicieni, operatori ticketing etc. Apoi, să știți că nu funcționăm cu toți pe un singur cod CAEN! După ce ați înțeles cine, ce și cum, încercați să acoperiți toate nevoile. Ale tuturor”, încheie Chereji.

Edy Chereji a atras atenția recent că organizatorii nu pot aplica măsurile luate de autorități la evenimentele pe care le realizează:

„Suntem nemulțumiți de faptul că am discutat cu autoritățile până acuma, am fost în grupurile de lucru, am propus soluții care se pretează industriei noastre și iată că după toate aceste întâlniri am primit un set de norme și de măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre, la evenimentele nimănui.

Cred că nicăieri în lume nu poți să te gândești că organizezi un eveniment la care să asiguri doi metri pătați pentru fiecare persoană. Noi am propus un set de norme care odată aplicate, am trasnforma evenimentele în cele mai sigure locuri”, a declarat la Edy Chereji, potrivit Mediafax.

