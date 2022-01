Directorul STB: ”Propun deschiderea negocierilor de luni, cu condiția ca șoferii să iasă azi pe traseu!”

Criț este de părere că și-a făcut bine treaba în calitate de manager al companiei și că bucureștenii nu ar trebui să sufere ”din cauza unor interese ale unor lideri”.

”STB trebuie să identifice soluțiile pentru rezolvarea acestei probleme. Am luat măsuri, am comunicat... Pe de altă parte trebuie să conștientizeze și angajații noștri că trebuie să își respecte contractul individual de muncă astfel încât să aibă, pe lângă drepturi, și obligațiile cuprinse în acesta.

Bucureștenii nu trebuie să sufere din cauza unor interese ale unor lideri. Ieri am evidențiat anumite aspecte pentru care eu, ca persoană, nu sunt dorit de către liderul sindicatul reprezentativ.

”Ca manager, am rolul de a eficientiza această societate”

Ca manager, am rolul de a eficientiza această societate. Asta am făcut din prima zi de mandat, asta voi face în continuare. Acest lucru se vede prin reducerea presiunii pe care am făcut-o pe bugetul Capitalei în condițiile în care până în momentul de față municipalitatea cheltuia pentru transportul public 100 milioane lei plus TVA, lunar, iar în momentul de față STB îi costă doar 75 milioane de lei. Cetățeanul trebuie să fie fericit pentru că diferența va fi direcționată de municipalitate în investiții. Investiții pentru confort, pentru mijloacele de transport noi, în infrastructură, în dispozitive, în depouri și autobaze care aduc satisfacție angajaților și investiții în salarii.

Am făcut niște pași și pașii aceștia se observă”, a declarat Adrian Criț.

”Angajații trebuie să intre de astăzi pe traseu”

”Concret, propun deschiderea negocierilor contractului colectiv de muncă, astăzi voi retransmite în atenția sindicatului reprezentativ acest lucru, chiar începând cu ziua de luni. Condiționând faptul că angajații trebuie să intre de astăzi pe traseu. Nu cred că cetățenii trebuie să sufere doar pentru orgoliul unor lideri. Sindicatul reprezentativ, angajații, beneficiază de toată deschiderea mea, de toată deschiderea acestei societăți, de deschiderea municipalității. Dar așa cum obligația cetățeanului este de a plăti taxe și impozite, obligația noastră este să oferim pentru asta un serviciu de transport public de calitate”, mai spune Criț.

”Rugămintea mea este ca angajații să intre pe traseu, să intrăm în negocierea contractului colectiv de muncă așa cum spune legea, negocierea durează 2 luni de zile și nu trebuie să abordăm de la început majorarea salarială. Nu vreau să evidențiez anumite probleme care sunt speculate de unii lideri. Problemele sunt vaste în STB, și nu sunt de acum. A fost o societate căpușată și noi trebuie să o eficientizăm”, a conchis directorul STB.

Greva STB continuă și astăzi. Transportul public în Capitală este paralizat

Greva sindicaliștilor STB care a paralizat Capitala continuă și astăzi.

Protestatarii au parcat mașini în fața depourilor și pe șinele de tramvai iar șoferii nu sunt lăsați să iasă pe traseu.

Cu o seară în urmă, situația părea simplă, cel puțin în teorie. Primarul Capitalei spunea că la ora 06:00, în această dimineață, va veni la sediul STB, îi va trimite pe executorii judecătorești în fiecare depou, în fiecare autobază, pentru a-i determina pe șoferi să reia activitatea potrivit hotărârii din instanță câștigată ieri de Primăria Capitalei și de Societatea de Transport Public București.

În practică, acest lucru nu s-a întâmplat întocmai. În ciuda faptului că Nicușor Dan s-a trezit cu noaptea în cap și a ajuns la sediul STB, negocierile se prelungesc și se pare că vor mai dura o perioadă.

O parte dintre angajații STB au înțeles că trebuie reluată activitatea și își doresc să iasă pe traseu, însă nu sunt lăsați de ceilalți, care continuă protestele și care fac tot posibilul să îi împiedice. Din acest motiv au apărut și primele incidente, Jandarmeria fiind nevoită să intervină în această dimineață în autobaza Titan pentru a liniști spiritele.

”Au venit și o parte din executorii judecătorești cu care vom merge în teren. Sunt și oameni de bună credință în STB, sunt șoferii care doresc să iasă în teren. Am avut și ieri un exemplu concret, un domn care a fost retras cu forța de către liderii de sindicat. Astăzi au blocat șinele și ieșirile din autobaze cu mașini proprii.

În primul rând, o discuție legitimă într-un contract colectiv de muncă trebuie să debuteze prin câteva proceduri specifice. Suntem în continuă legătură cu dumnealor, cu șoferii, încercăm să le explicăm că legea primează și că nu trebuie să le fie frică de acești șefi de sindicat și ar trebui să se teamă în primul rând de repercursiunile legilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei, la Antena 3.