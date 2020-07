Directori ANSVSA hărțuiți și controlați la sânge de noul președinte numit de PNL

Concret, directorilor care nu au suportul PNL pentru funcţiile pe care le ocupă li se spune să părăsească posturile, chiar dacă aceştia le-au câştigat prin concurs. Cine refuză este detaşat în alt judeţ sau e hărţuit cu controale

Robert Chioveanu, membru PNL, a fost numit pe 26 noiembrie 2019, de către premierul Ludovic Orban, în funcţia de preşedinte al ANSVSA. De atunci, este acuzat de mai mulţi directori din cadrul instituţiei că duce o campanie de epurare politică şi hărţuire.

"Am fost chemat la dânsul şi mi s-a transmis că n-am niciun suport politic ca să ocup acest post de director, deşi acest post a fost ocupat printr-un concurs. Şi dacă nu am suportul politic, atunci ar trebui să mă mute de aici sau eventual să renunţ la acest post, lucru pe care nu l-am făcut şi n-am să-l fac", a declarat unul dintre directorii DSVSA.

Acesta nu este un caz singular.

"Am fost întrebat de altceva, dacă mă gândesc să plec, dacă mă gândesc la alte variante. La care am spus că nu. Sunt alte posturi în cadrul direcţiei Satu Mare, pe care le-aş putea ocupa. Desigur, am spus că îmi pare rău, eu am un examen promovat şi că este o opţiune strict personală şi unilaterală a mea pentru o altă decizie", a precizat Nicolae Dumuță, directorul DSVSA Satu Mare.

După ce directorul DSVSA Satu Mare a refuzat să elibereze postul, preşedinele ANSVSA l-a detaşat pentru 6 luni la DSVSA Neamţ. Nicolae Dumuţă a constestat în instanţa ordinul de detaşare şi a avut câştig de cauză.

"Ştiam de post vacant la Arad, pentru că colegul de la Arad s-a pensionat. Dar pe colegul de la Neamţ îl detaşează la Arad, şi pe mine, de la Satu Mare, mă detaşează la Neamţ. Asta nu vi se pare dubios? Direct, nu s-au făcut presiuni. Dar, desigur, indirect pot interpreta. N-am fost detaşat la Arad, care e mai aproape. Până la Neamţ este mult", a mai explicat Nicolae Dumuță.

Orice detaşare a unui director înseamnă cheltuieli foarte mari pentru ANSVSA. În ultimele luni, ar fi fost detaşati 10 directori generali și 5 directori adjuncti. Asta înseamnă o cheltuială lunară de peste 150.000 de lei făcută de ANSVSA.

Angajaţii ANSVSA spun că preşedintele Robert Chioveanu, deşi are apartament în Bucureşti, ar locui la un hotel din apropierea locului de muncă. În acest sens, Antena 3 a intrat în posesia unei facturi emise de hotel, în care se vede că Robert Chioveanu a fost oaspete acolo, iar toate cheltuielile ar fi fost decontate de către ANSVSA.

În toată această perioadă, România e invadată de pesta porcină africană, problemă gravă de care ANSVSA ar trebui să se ocupe. În momentul de faţă, sunt 252 de focare, în 153 de localităţi din 28 de judeţe. Preşedinele ANSVSA a fost contactat de către Antena 3, dar a refuzat să ne ofere un punct de vedere.