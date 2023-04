"Descurcaţi-vă, doamnă!". Dispecer de la Ambulanţa Brăila, acuzat că i-a închis telefonul unei femei care cerea ajutor

Un dispecer de ambulanţă din Brăila i-ar fi spus unei femei să se descurce singură, atunci când a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

Femeia cerea ca mama sa să fie transportată la spital, după ce primul echipaj trimis la locuinţa femeii de 79 de ani, care suferise o fractură, n-a avut personalul necesar pentru a o prelua.

"Descurcați-vă, doamnă!", ar fi fost reacția nervoasă a operatorului 112, atunci când fiica femeii a cerut să fie trimisă o doua ambulanță, de această dată, cu echipajul necesar. Nervos, operatorul i-ar fi închis telefonul în nas.

"A venit singur un ambulanţier care mi-a spus că trebuie să caut pe cineva, alţi aparţinători sau vecini care să îl ajute. I-am explicat că sunt singurul aparţinător şi am probleme de sănătate. Ulterior, am sunat din nou la Ambulanţă, tot prin 112, şi doamna dispecer de acolo mi-a spus că trebuie să bat din uşă în uşă. Mi-a spus, la un moment dat, că nu are pe cine, mi-a zis descurcaţi-vă şi mi-a trântit telefonul în nas", a declarat Daniela Nicolae, femeia care a sunat la numărul unic de urgenţă 112.

În urma incidentului, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Brăila a anunţat că va începe o anchetă internă.

"Toate convorbirile sunt înregistrate şi o să iau măsuri aşa cum am luat de fiecare dată, să nu se mai repete. Treaba cu închisul telefonului în nas, mă îndoiesc că este adevărată", a explicat Viorica Iuga, managerul SAJ Brăila.

Fiica pacientei se gândeşte să reclame şi la autorităţi comportamentul operatorului.