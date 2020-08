Disperat că pierde bani, Becali s-a dezlănţuit şi a rupt un act în faţa jurnaliştilor: ''Eu nu accept sa fiu luat de prost!''

Latifundiarul din Pipera este nemulţumit de faptul că Liga nu pune la dispoziţia cluburilor informaţiile din contract şi că echipele de fotbal ar putea fi amedate cu 2 milioane de lei.

După o discuţie de câteva minute cu reprezentanţii companiei deţinătoare drepturilor tv, Becali a anunţat promisiunea că se va respecta vechiul contract şi în sezonul următor.

''Eu nu accept sa fiu luat de prost și nu accept nici prietenii mei ascoiaţi să fie batjocoriti. Nu se poate contract în care eu sunt parte și nu am voie să îl citesc. 1 milion, da' nu mai mult de 1 milion. Adică dacă nu le convine lor ceva, ne dă 1 milion amendă. Ce scrie aici, aşa va fi. Şi eu nu mă duc acolo să mă cert cu ei.

Fac ca pe vremuri şi le arăt loc actul ăsta adiţional. Eu, Becali, uite, da? Rup aşa, ca pe vremuri actul adiţional, uite aşa, în picioare. Când ies, o să ies şi cu contractul ăsta care trebuie să îl respecte cu sfinţenie.

Domnu' să ne ajute și dacă eu am deranjat ceva, eu, mă ieraţi nu am făcut-o numai pentru mine. Am făcut-o la modul general pentru toţi!'', a spus Becali.