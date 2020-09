DOCUMENT. Denunț penal pe numele lui Nicușor Dan. Acesta a fost ”băgat la secret” de DNA

Acuzațiile aduse candidatului la Primăria Capitalei sunt:

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207, Cod Penal

- luare de mită, faptă prevăzută și pedepsită de art. 289, Cod Penal

- trafic de influență, faptă prevăzută și pedepsită de art. 291, Cod Penal

- fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită de art. 326, Cod Penal

- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 din Legea nr. 129/2019.

Denunțul este semnat de 9 parlamentari ai Partidului Social Democrat.

Nicușor Dan, ”băgat la secret de DNA”

În urma unei socilitări adresate Direcției Naționale Anticorupței de către Lumea Justiției, în care se doresc informații oficiale cu privire la un posibil dosar penal deschis pe numele candidatului Dreptei, Nicușor Dan, DNA refuză să precizeze dacă i-a deschis dosar penal acestuia.

“Informațiile despre existența unei plângeri sau denunț pe rolul organelor de urmărire penală referitoare la posibila săvârșire a unor fapte de natură penală, precum și datele cuprinse în aceste acte de sesizare nu sunt publice", motivează DNA refuzul de a furniza datele.

Reacţia lui Nicuşor Dan

Reacţia lui Nicuşor Dan a venit sub forma unei postări pe Facebook:

”Înțeleg din presă că șoferul lui Cătălin Voicu, senatorul Șerban Nicolae, și câțiva colegi parlamentari de-ai săi din PSD au fost la DNA să depună un denunț împotriva mea.

Aș spune că le-a luat ceva curaj să intre în clădirea aia. Nu de altceva, dar acolo, așa cum bine știm, mulți pesediști intră, puțini ies”, scrie Nicușor Dan pe Facebook.

Nicuşor Dan, înregistrat de un funcţionar din primăria Sectorului 4 în timp ce intervine pentru un afacerist

Înregistrarea, difuzată de Răzvan Dumitrescu la emisiunea Subiectiv, este între Nicuşor Dan, candidatul alianţei PNL-USR-PLUS la primăria Capitalei, şi un funcţionar din Primăria Sectorului 4. Dialogul se referă la o speţă care a ajuns în instanţă şi pentru care Nicuşor Dan ar încerca să obţină nişte favoruri pentru un controversat om de afaceri.

"În acea speţă, Nicuşor Dan ţinea partea unui afacerist, Mihai Mitrache zis "Câine", care îşi construise un restaurant pe domeniul public.", a comentat discuţia Răzvan Dumitescu, realizatorul emisiunii Subiectiv de la Antena 3.

Iată dialogul purtat între Nicuşor Dan şi funcţionarul primăriei Sectorululi 4

"Functionar: Dar cat mai aveti?

Nicuşor Dan: Pana luni.

Functionar: Eee, haideti, ca nu mai e mult. Ia spuneti-mi!

Nicuşor Dan: Pai, in primul rand, v-am trimis acum un minut un raspuns juridic la ce mi-ati trimis. Eu cred in continuare ca ei au dreptate.

Functionar: Mitrache.

Nicuşor Dan: Mitrache, da. Ei sunt disponibili la dialog, dar vad ca dumneavoastra, intre timp, le-ati luat contoarele de apa, gaz… Adica s-au intrerupt utilitatile.

Functionar: Pai, noi respectam legea si ducem la bun sfarsit. In conditiile in care dansul nu s-a oprit, noi ducem la bun sfarsit punerea in aplicare a deciziei – care inseamna, evident, si debransarea. Adica in conditiile in care noi v-am transmis: 'Haideti sa-si opreasca plangerile, haideti sa-si retraga dosarele si haideti sa vedem dup-aia ce facem!' Si el, urmatoarea chestie, da un telefon in care il ameninta pe directorul ADP si il injura de mama. In conditiile astea, ce sa mai discutam, domnu' Nicusor? Adica ati ascultat inregistrarea aia.

Nicuşor Dan: Da, dar n-am inteles ce a fost asta imediat, atunci.

Functionar: Da. A fost data acum doua zile, imediat dupa ce noi – eu si cu dumneavoastra – am decis ca incepem sa gasim o solutie. El suna din nou. N-ati vazut? A zis ca era legat de criza de coronavirus (ca si vorbeste). Adica el in continuare o tine pe a lui. Nu stiu… Eu incep sa nu mai inteleg nimic. Dar in sfarsit: OK… Ma depaseste chestia asta. Nu reusesc sa inteleg.

Nicuşor Dan: Bun. Eu am vorbit mai mult cu ei. Avocatul lui e mult mai cerebral decat Mitrache. Si l-am convins sa ajunga la o intelegere. Singura intrebare a lor este ca, imediat ce isi retrag plangerile, nu mai au, practic, nimic la mana, cumva. Adica nu pot nici sa le mai depuna o data, ca ar iesi din termen. Si daca dati o alta dispozitie de demolare, teama lor e: care e garantia ca intelegerea e respectata? Dar, bine, asta e alta… Adica eu as vrea sa ma opresc cu telefonul fara fir. As vrea sa va pun in contact, ca sa vorbiti.

Functionar: Da, dar va dati seama: pentru ca dumneavoastra, la inceputul acestei relatii, ati garantat pentru el, e clar ca si dumneavoastra trebuie sa fiti implicat. Adica nu ne trimiteti pe noi la o discutie cu el, in conditiile in care el se poarta asa cum se poarta cu noi. E clar ca singurul motiv pentru care noi ar trebui sa stam de vorba cu el este faptul ca dumneavoastra garantati pentru el. Si nu ma refer la avocat. Eu vorbesc de el. Noi cu el am avut probleme. El ne-a amenintat politistii, el vinde droguri, el a fost acuzat de prostitutie, ca are fete la produs… Adica e vorba de el. Avocatii sunt avocati, dumneavoastra sunteti dumneavoastra… Dar eu vorbesc de el. Si cred ca conversatia aia, inregistrarea aia pe care v-am dat-o va spune totul. Adica aia e o inregistrare pe care el a facut-o. Adica e clar ca n-ai cu cine sa discuti la capitolul asta, din moment ce el face o astfel de inregistrare. Dumneavoastra n-ati face niciodata o astfel de inregistrare – sunt convins de asta.

Nicuşor Dan Mhm. Dar… OK.

Functionar: Adica stiti ce voiam sa va rog? Puneti-va un pic in locul nostru! Ce ati face? Sa zic ca dumneavoastra ati fi acum la carma Primariei Sectorului 4. Ce ati face? Pentru ca e clar: ocupati o functie importanta, s-ar putea sa ocupati o functie si mai importanta. OK: ce ati face daca ati fi in locul nostru? Ati sta de vorba cu un astfel de personaj, chiar daca cineva ar veni sa garanteze pentru el?

Nicuşor Dan: Nu. Daca el vinde droguri sau face prostitutie, as incerca sa-l prind cu institutiile care se ocupa de asta. Dar strict pe speta asta, cu cladirea, eu cred ca el are dreptate.

Functionar: Da. OK, bine – e punctul dumneavoastra de vedere, cu care nu sunt de acord, dar vi-l respect.

Nicuşor Dan: Adica v-am si dat un raspuns strict pe tema aia. De-asta am si intarziat: ca sa citesc din nou toate legile si astea… Eu sunt convins ca el are dreptate.

Functionar: V-am spus: singurul motiv pentru care noi mai stam de vorba despre acest caz cu acest personaj este faptul ca dumneavoastra ati garantat pentru el. Pentru ca altfel, domnu' Nicusor Dan, nici n-am mai fi stat de vorba despre acest subiect si am fi dus la bun sfarsit punerea in aplicare a legii. Dar faptul ca dumneavoastra ati intervenit si ne-ati vorbit sa gasim o solutie si sa ne oprim, stam de vorba. Dar, dupa cum vedem, nu prea mai avem cum sa stam de vorba daca el se comporta asa cu noi.

Nicuşor Dan Mhm. OK, bine. Pai…

Functionar: OK. O sa iau acel lucru, o sa iau ce mi-ati dat dumneavoastra si vedem mai departe ce se intampla, domnu' Nicusor… Dar spuneti-mi un lucru, ca am o curiozitate: dumneavoastra personal v-ati intalnit vreodata cu Mitrache asta? Personal, dumneavoastra, fata-n fata.

Nicuşor Dan: Sigur ca da.

Functionar: Si ce parere v-a facut?

Nicuşor Dan M-am intalnit cu el si cu sotia si cu avocatul, si am fost la Avocatul Poporului.

Functionar: Si ce parere v-a facut personajul asta?

Nicuşor Dan Cu mine a avut o relatie foarte civilizata.

Functionar: Pentru ca el si de dumneavoastra vorbeste in niste termeni foarte nelalocul lor, sa spunem asa. Ca vin cu fratele meu Nicusor, ca va fac eu cu Nicusor, ca va pune Nicusor cu botul pe labe, ca am aranjat cu Nicusor sa nu se atinga nimeni de mine de la Sectorul 4…

Nicuşor Dan: (Rade.) Da… Da. Da.

Functionar: Adica el asa vorbeste despre dumneavoastra. Si aicea eu stiu foarte bine ce vorbesc.

Nicuşor Dan Da. Da, da, da, da. Mhm.

Functionar: OK. Bine. Am inteles. O sa iau actul pe care mi l-ati trimis si tinem legatura, domnu' Nicusor, da?

Nicuşor Dan: Da. Si eu va transmit disponibilitatea lor de a-si retrage plangerile penale, de a sterge postarile, de a… Dar cumva trebuie sa ajungem la alegerea asta… Vin si eu acolo, daca e nevoie.

Functionar: Nu. Fara dumneavoastra, clar noi n-avem ce sa discutam cu acel personaj. Doar faptul ca dumneavoastra ati garantat pentru el ne face sa mai stam de vorba. Altfel, nu.

Nicuşor Dan Mhm. OK. Bine.

Functionar: Bine. Va multumesc foarte si tinem legatura. Sa traiti. La revedere".

Înregistrarea a fost difuzată prima dată de Dana Budeanu.

Reacţia lui Nicuşor Dan: "Înregistrarea pesedistă încearcă să forțeze, evident fără succes, vreo declarație compromițătoare din partea mea"

Reacţia lui Nicuşor Dan a venit sub forma unei postări pe Facebook:

"Mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare cu care ne-au obișnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor și a administrației corupte, condusă de Gabriela Firea.

Înregistrarea pesedistă, în care consilierul primarului sectorului 4 încearcă să forțeze, evident fără succes, vreo declarație compromițătoare din partea mea, nu arată nimic altceva decât că am realizat toate demersurile legale pentru a opri o acțiune abuzivă a administrației locale.

În primăvară, informasem, în scris, Avocatul Poporului și Primăria Sectorului 4 despre demolarea ilegală pe care se pregătea s-o comită. La momentul înregistrării, acum câteva luni, partea vătămată încerca să ajungă la o soluție amiabilă.

Ca parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul, le-am cerut celor două părți să se întâlnească, împreună cu avocații lor, pentru a discuta. Până la urmă, procesul a continuat și justiția ne-a dat câștig de cauză, fapt care arată că acțiunea noastră a fost una legitimă.

Asociația Salvați Bucureștiul acceptă cazuri în care există premise serioase în privința săvârșirii unor abuzuri din partea autorităților. Până acum, ASB are 175 de procese câștigate în instanță în chestiuni de mediu, urbanism, construcții și patrimoniu.