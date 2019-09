Document incendiar! Cum vor să îl scape pe Băsescu de plângerea penală pentru fals în declarații

Traian Băsescu a jurat mincinos în trei rânduri pentru a-şi acoperi trecutul securist. Este concluzia la care s-a ajuns după ce chiar raportul Comisiei Prezidenţiale înfiinţate de el în 2006 a evidenţiat legătura cu Securitatea. În ciuda faptului că fostul preşedinte a negat din nou, în faţa instanţei, că ar fi avut vreo colaborare securistă.

„Niciodată n-am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Abia când mi s-au dat cele două note, colonelul Tudor mi-a zis: Semnează Petrov. Niciodată nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am ştiut că contrainformaţiile militare reprezintă Securitatea. Eu abia dupa Revoluţie am aflat de legatura contrainformaţilor militare. Am crezut că este un serviciu subordonat comandamentului forţelor navale, așa scrie şi pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie nu la Securitate şi sunt semnate „Căpitan Traian Băsescu". Daca eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov."

Este declaraţia dată în faţa instanţei, în urmă cu o săptămână, de Traian Băsescu, care s-a dezis că ar fi avut un trecut securist. Însă zicerile celui supranumit Petrov se bat cap în cap cu raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din 2006, care arată foarte clar că structura înfiinţată de Băsescu era parte din nucleul Securităţii.

Potrivit Codului Penal, falsul în declaraţii se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti urmează să se pronunţe pe 20 septembrie în dosarul în care Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor fostei Securităţi cere instanţei să constate trecutul securist al lui Băsescu. CNSAS susţine că fostul preşedinte şi-ar fi turnat colegii la Securitate încă de pe băncile facultăţii.

”Nu m-am lămurit. Nu îneleg cum plângerea pe care am făcut-o eu la Parchetul General pentru fals în declarații, prin care Băsescu a ajuns și senator, deputat și președinte al României a fost declinată către DNA, știind că DNA se ocupă cu altceva. Acum, chiar dacă ar fi un dosar la DNA deschis pe numele lui Traian Băsescu, nu s-ar putea lipi de această plângere. Cred că e o încercare de a-l scăpa pe Băsescu”, a spus Radu Cristescu, deputat PSD, la Antena 3.