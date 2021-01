Doi poliţişti au sărit într-un lac îngheţat ca să salveze un bărbat de la înec

Ciprian și Dumitru lucrează la Secția 4 Poliție din Brașov. Sâmbătă după-amiază se aflau în tură când, la un moment dat, au fost apelați de către dispecerul de la 112 care semnalau că un bărbat a căzut în Lacul Noua şi are nevoie de ajutor.

Ajunşi la faţa locului, cei doi poliţişti au evaluat rapid situaţia şi au luat decizia să sară în lacul îngheţat pentru a salva victima, care nu mai avea putere să înoate până la mal.

“Pentru Ciprian și Dumitru, tura de sâmbătă după-amiază părea una normală.

Era ora 17, aproape de încheierea programului, moment în care au fost apelați de către dispecerul de la 112!

- Băieți, avem un bărbat căzut în Lacul Noua! E în apropierea voastră! Deplasați-vă urgent! Victima se pare că nu este într-o stare foarte bună. Ajung imediat și colegii de la ISU.

Norocul a făcut ca cei doi polițiști să se afle la câteva sute de metri de zona indicată.

Ajunși la fața locului, au observat un grup de persoane pe marginea lacului, care încuraja victima să ajungă la mal. Nimeni nu se încumeta să intre în apă!

Afară, termometrul indica -10 grade. Undeva, în mijlocul lacului înghețat, se vedea silueta unui bărbat, care cu greu se putea ține la suprafață.

- Hai, că de o baie aveam acum nevoie. Mai punem sângele în mișcare! Poate apa e mai caldă.

Cei doi polițiști s-au uitat unul la altul, fiind conștienți că sunt unica șansă de salvare a bărbatului.

- Dumitru, hai să ne dezechipăm! Sigur se va sparge gheața sub noi și vom înainta mai greu!

Așa cum au anticipat, gheața s-a spart, dar au putut să ajungă repede la victimă. Bărbatul nu mai era coerent și era într-o stare de letargie. Era clar că intrase în hipotermie. L-au prins de brațe și, în felul acesta, l-au scos la mal”, a scris MAI în postarea de pe Facebook.

Potrivit martorilor, bărbatul împreună cu nişte prieteni au vrut să scurteze drumul spre casa şi au traversat lacul îngheţat. Din cauza greutăţii, lacul a cedat şi bărbatul a căzut în apă. Prietenii săi au reuşit să ajungă la mal şi tot ei au sunat la 112.

“Între timp, au ajuns și echipajele SMURD care l-au preluat pe bărbat și l-au dus de urgență la spital.

Personalul SMURD s-a oferit să acorde îngrijiri și salvatorilor, dar Ciprian și Dumitru au refuzat.

- Ne revenim cu o baie fierbinte și 2-3 pastile!

În drumul spre mașină, cei doi polițiști au primit mulțumiri de la prietenii victimei.

- Am vrut să ajungem mai repede spre casă, traversând lacul înghețat, dar s-a spart gheața. El a căzut, dar noi am putut să fugim repede spre mal. Noi am sunat la 112! Mulțumim că l-ați salvat”, a mai scris MAI pe Facebook.

MAI: Ciprian și Dumitru au dovedit că sunt o adevărată echipă

"Misiunea colegilor noștri s-a încheiat la sediul poliției, după ce au completat fișa de eveniment, chiar dacă erau uzi și înghețați. Ciprian și Dumitru lucrează la Secția 4 Poliție din Brașov și au dovedit că sunt o adevărată echipă! Vă mulțumim! Cu respect și admirație", a încheiat MAI mesajul pe Facebook.