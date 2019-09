Actorul Dorel Vișan a spus la Antena 3 că a urmărit cazul Caracal și s-a arătat dezamăgit de modul în care decurg lucrurile în țară.

„Am urmărit cazul Caracal și mi se pare foarte ciudat. Lumea și țara au căzut din adevărul cosmic. Adevărul lui Dumnezeu este veșnic și e adevărul în sine. Lumea și-a făcut adevărul ei și are o imagine falsă. Am auzit discuția asta și mă gândeam la cei trei copii care au devastat o școală întregă, nu s-a găsit pentru ei o formă de corecție, dar pentru o femeie care are o fată nenorocită se găsește o formă de constrângere și de pedeapsă. Trebuie să se aplice legea și dincolo”.

Dorel Vișan e de părere că în ziua de astăzi nu se mai face teatru ca pe timpuri, când era un dialog între oameni. „Omul trebuia să iasă de la teatru mai curat, mai pur, mai luminat”.

„E o mare deosebire între arta și școala de artă care se făcea într-o lume pe care o condamnăm și ceea ce se face acum, aceste rebuturi culturale și surogate care se fac în lumea de astăzi. Colegii mei sunt minunați și ei ar vrea să facă ce am făcut și noi, dar diriguitorii culturii din această țară și chiar artiștii sunt influențați de impulsurile vieții și s-au degradat. Teatrul, pe vremea când eram eu student și învățam de la marii maeștri, era un dialog între oameni. Omul trebuia să iasă de la teatru mai curat, mai pur, mai luminat, ca de la biserică. Astăzi nu mai iese așa de la teatru pentru că artistul și-a uitat misia și s-a transformat din călăuză în agrement.

Omul este într-o criză. Omenirea întreagă e foarte accentuată de această criză existențială. Omul nu mai are scop și atunci când nu mai are scop se însingurează și intră într-o zonă de depresie, de dependență și de agresivitate”, a spus Dorel Vișan.