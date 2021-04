Doru, un proaspăt tătic din Zalău, s-a stins la ATI, la doar 36 de ani

Starea lui de sănătate s-a deteriorat de la o zi la alta. La începutul săptămânii trecute, Doru a ajuns la ATI Zalău cu insuficiență respiratorie, iar de câteva zile era intubat. Din nefericire, ieri dimineaţă, tânărul a pierdut lupta cu virusul.

Colegii şoferi ai lui Doru deplâng moartea prematură a tânărului tătic:

"E trist cand afli că unul ca si tine, unul care si-a petrecut anii tineretii pe șosele, nu va mai reveni acolo, alaturi de noi. Doru Roman avea 36 ani si o familie frumoasă. Un baiat de numai cateva luni nu isi va cunoaste tatal, nu il va mai astepta sa vina din cursă, nu va stii pe cine sa fie suparat atunci cand intarzie.

Colegul nostru a abandonat azi lupta cu virusul in sectia ATI Zalau, acolo unde se afla intubat. La doar 36 ani, Doru lasa in urma o intreaga comunitate indoliata, o familie si un gol intre cei de pe șosele! 'Nu există virusul', asta se aude din toate părțile, dar ucide tacut in toate directiile, chiar si dintre ai nostri, cei care isi castiga painea de pe urma unui volan! Să ii spuneti si baiatului lui Doru ca virusul asta e inventat!! Liniste in sala, vă rog!! Macar cateva clipe...in semn de respect!! Condoleante familiei! Pe șosele ne avem unii pe ceilalti!", a transmis Ilie Matei - 'Omul Şoselelor', o pagină dedicată şoferilor profesionişti din România.

Bilanț COVID-19 din 8 aprilie 2021, în România. Record absolut de pacienţi internaţi la ATI

Bilanţ COVID-19 din 8 aprilie 2021. Grupul de Comunicare Strategică a publicat ultimele date înregistrate în ultimele 24 de ore, în România: aproape 5.000 de noi cazuri de infectare şi 172 de decese.

"Până astăzi, 8 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 890.528 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.989 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.214 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 24.733 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

Bilanţ COVID-19 în România din 8 aprilie 2021. 172 de noi decese în 24 de ore

În intervalul 07.04.2021 (10:00) – 08.04.2021 (10:00) au fost raportate 172 de decese (99 bărbați și 73 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman,Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 19 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 40 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 56 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 50 decese la categoria de peste 80 de ani.

155 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 9 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 8 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.859.

Bilanţ COVID-19 în România din 8 aprilie 2021. Record de pacienţi internaţi la ATI

Dintre acestea, 1.495 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.907.828 de teste RT-PCR și 683.537 de teste rapide antigenice.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 29.278 de teste RT-PCR (17.439 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.839 la cerere) și 11.214 teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 67.560 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.271 de persoane se află în izolare instituționalizată.

De asemenea, 48.327 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 95 de persoane", se arată în comunicatul Grupului de Comunicare Strategică.

