Dosar penal în urma furtului masiv dintr-o fermă din Ialomița | Hoții au recoltat 30 de hectare de floarea-soarelui și nimeni nu i-a văzut

Păgubiţii roagă colegii fermieri, autorități locale și simpli cetățeni din zonă care, dacă au văzut ceva suspect în ultimele zile – inclusiv camioane încărcate, să anunțe autorităţile din localitatea Ciochina, județul Ialomița, scrie agrointel.ro.

În cadrul societății Agromec Balaciu din comuna Ciochina, județul Ialomița, hoții au recoltat cultura de floarea-soarelui și au dispărut fără să îi vadă nimeni.

"Miercurea trecută, colegul meu a fost în teren și a făcut o probă de umiditate la cultura de floarea-soarelui, iar ulterior am decis să recoltăm săptămâna acesta. A trecut weekend-ul, am avut și mini-vacanța cu ziua de luni când noi nu am lucrat, și ieri, marți dimineață, pe la ora 11.00 am mers direct în câmp să vedem dacă drumul este bun după ploile care au fost în ultimele zile, să putem să intrăm la recoltat.

Atunci am descoperit că o suprafață mare fusese deja recoltată. Așa la prima vedere am estimat circa 30 de hectare de floarea-soarelui care au fost furate", a explicat pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO, Antonio Galvao – șeful de fermă din cadrul societății Agromec Balaciu.

Furt de floarea-soarelui. Paguba este uriașă

Potrivit administratorului fermei, este exclus ca recoltarea să se fi făcut, din greșeală de către vreun vecin de parcelă.

IPJ Ialomița a anunțat că a deschis dosar penal în urma furtului recoltei.

"La data de 17 august a.c., în jurul orei 13:30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ciochina au fost sesizați de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din orașul Popești-Leordeni, reprezentant al unei societăți agricole, cu privire la faptul că persoane necunoscute au sustras, prin recoltare aproximativ 30 de hectare de floarea-soarelui.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă, iar în urma verificărilor a reieșit faptul că din suprafața totală de 110 hectare ar fi fost recoltată o suprafață de aproximativ 30 de hectare, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 225.000 de lei.

În continuare sunt efectuate cercetări în vederea identificării situației de fapt și persoanelor bănuite, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt".