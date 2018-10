Două cupluri de proaspăt căsătoriți, printre cei 20 de morți ai cumplitului accident din New York

Două cupluri recent căsătorite, patru surori din aceeaşi familie şi doi fraţi dintr-o alta se numără printre cele 20 de victime ale tragicului accident produs sâmbătă în nordul statului american New York, când o limuzină care transporta pasageri la o petrecere surpriză nu a oprit într-o intersecţie şi a lovit un autovehicul parcat, relatează presa americană de luni, transmite Reuters.



Şoferul limuzinei, toţi cei 17 pasageri şi doi pietoni au decedat, au anunţat poliţia statală şi agenţia federală pentru securitatea în transporturi (NTSB).



Limuzina a trecut fără să oprească printr-o intersecţie de pe autostradă la Schoharie, la circa 65 km vest de Albany, a lovit un autovehicul parcat, fără pasageri, şi a izbit doi pietoni, după care s-a oprit într-o râpă, au precizat acestea.



Oficialităţile nu au anunţat deocamdată numele victimelor, dar unele au fost dezvăluite de pe conturile de socializare ale rudelor şi alte surse de pe internet.



Victimele se îndreptau spre o petrecere organizată cu ocazia împlinirii a 30 de ani de către una din ele.



Autorităţile federale au descris accidentul de sâmbătă drept cel mai grav produs în ultimii nouă ani în sistemul de transport din ţară, după prăbuşirea unui avion în februarie 2009 la Buffalo, statul New York, când au murit 49 de oameni.



Poliţia statului New York investighează cauzele accidentului. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat că a ordonat agenţiilor din subordine 'să pună la dispoziţie toate resursele necesare pentru a ajuta ancheta şi a stabili ce a condus la această tragedie'.