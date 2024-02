Două femei au fost căsătorite, pentru o zi, de către viceprimarul Sectorului 3 din București

Două femei au fost căsătorite, pentru 24 de ore, de către viceprimarul Sectorului 3 din București.

Primăria Sectorului 3, din București, a organizat un eveniment, în cadrul căruia cuplurile s-au putut căsători pentru 24 de ore.

”Zona pentru căsătorii este gata la Laminor Love Wonderland.

Aici vor spune “Da!” îndrăgostiții care s-au decis să facă oficial pasul cel mare, dar și cuplurile care vor să testeze propunerea noastră: Căsătoriile de o Zi.

De marți, 13 februarie, ne vedem să celebrăm iubirea la Laminor Love Wonderland. Inimioare, flori, decorațiuni speciale, fericire, concerte, spectacole de excepție și multă distracție”, anunța Robert Negoiță, în urmă cu câteva zile, pe o rețea socială.

Printre doritori au fost și parteneri de același sex. Două femei chiar au fost căsătorite, pentru o zi, de către viceprimarul Sectorului 3.

”Este o experiență... Până la urmă, nu este nimic oficial! Nu se înregistrează în vreun registru, nu produce consecințe juridice, până la urmă este doar un exercițiu.

Nu sunt puțin cei cărora le este teamă de căsătorie. Și atunci, sunt niște chestiuni care au fost promovate în lumea civilizată liberă, către care tindem și noi și încercăm să luăm partea bună. Libertate, inițiativă, experimentare…”, a explicat Robert Negoiță la Antena 3 CNN.

”Mai sunt și astăzi alte cupluri care vor veni. Cred că noi suntem diverși, că nu suntem cu toții la fel, că nu avem aceleași orientări… Oricum am fi făcut, am fi generat controverse. Și dacă nu am fi acceptat, am fi supărat pe alții”, a mai spus edilul.

”Până la urmă, fiecare are felul lui. Ce suntem noi să judecăm? Noi suntem deschiși la minte și acceptăm că suntem diferiți și ne acceptăm așa cum suntem”, a concluzionat primarul Robert Negoiță la Antena 3 CNN.