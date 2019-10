Două supermarketuri Carrefour, închise. Neregulile grave găsite de inspectorii de la Protecţia Consumatorilor

Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au propus închiderea temporară, pe o perioadă de până la șase luni, a două magazine din reţeaua Carrefour în urma controalelor efectuate în 24 octombrie.

Controalele ANPC la 14 magazine ale lanţului Carrefour din mai multe judeţe au constatat numeroase abateri, printre care peşte păstrat în condiţii necorepunzătoare, alimente calde ţinute la temperaturi prea mici sau absenţa etichetelor sau a datelor de fabricaţie.

Au fost retrase de la vânzare aproape o tonă şi jumătate de alimente în valoare de aproximativ 30 de mii de lei.

Inspectorii au aplicat amenzi în valoare de 300 de mii de lei şi au cerut remedierea imediată a deficienţelor la magazinele controlate.

În data 24.10.2019 s-a desfăşurat acţiunea de verificare a respectării a prevederilor legale privind protecția consumatorilor în cadrul rețelei de magazine Carrefour.

Au fost verificate 14 magazine Carrefour la care au fost constatate abateri de la prevederile legale. Au fost verificate 6724 kg produse alimentare în valoare de 282.879 lei din care la 1660 kg produse alimentare în valoare de 42.265 lei au fost constatate abateri.

Abaterile de la prevederile legale constatate sunt următoarele :

- Depozitare in vederea expunerii spre comercializare a produsului piept de manzat cu data limita de consum depasita;Comercializare diferite specii de peste fara respectarea conditiilor de pastrare impuse de producator; Expunerea spre comercializare a diferitelor sortimente de preparate culinare la temperaturi mai mici de 60 de grd. (Carrefour București Mega Mall)

- Comercializare diferite specii de peste fara respectarea conditiilor de pastrare impuse de producator; Expunere spre comercializare preparate culinare la temperaturi mai mici de 60 grd. C pentru masa calda si respectiv mai mari de 8 grd. C pentru masa rece; Prezentarea la locul de comercializare a produsului crap salbatic Grecia cu un grad de prospetime extra desi acesta gradul de prospetime al acestuia apartinea categoriei B (Carrefour București Militari)

- Comercializare diferite specii de peste fara respectarea condiitiilor de pastrare impuse de producator; Comercializare de pulpe inferioare curcan si trunchi de cod - produse ambalate si congelate cu caracteristici calitative necorespunzatoare (acumulare cantitativa de gheata in ambalaj si arsuri de congelare); Comercializare de preparate culinare la masa calda la temperaturi mai mici de 60 grd. C (Carrefour București Băneasa)

- Comercializare diferite specii de peste fara respectarea condiitiilor de pastrare impuse de producator; Comercializare de peste si fructe de mare - produse ambalate si congelate cu caracteristici calitative necorespunzatoare (acumulare cantitativa de gheata in ambalaj si arsuri de congelare); Comercializare de preparate culinare la masa calda la temperaturi mai mici de 60 grd. C; Comercializare preparate culinare produse in unitatea proprie pentru care nu s-au putut prezenta doc din care sa reiasa data fabricatiei (Carrefour București Orhideea)

- Gastronomie: Nerespectarea conditiilor de temperatura la masa calda; Produse cu data limita de comnsum depasita; Caracteristici calitative neconforme ale produselor expuse; Produse nesigure - lipsa elemente de identificare sau etichetare dubla ; Lipsa informarii la locul de vanzare cu privire la prezenta unor alergeni si nerespectarea declararii ingredientelor initiale ale unor produse; Pescarie: specii de peste cu caracteristici calitative neconforme (alterare); Nerespectarea condiitiilor de temperatura la expunerea in vederea vanzarii (Carrefour București Grand Arena)

- Comercializare de diferite specii de peste fara respectarea conditiilor de temperatura impusa de producator; Comercializarea de preparate culinare la masa calda fara a se respecta conditiile de temp impuse de legislatia in vigoare (min 60 grd. C); Comercializare de peste si fructe de mare congelate si preambalate cu arsuri de congelare si acumulare cantitativa in ambalaj (Carrefour București Colosseum)

- Produsul finit "salată fasole uscată- nu avea menționată data fabricației-termenul de valabilitate fiind de 24 de ore; verificare metrologica depășită la unul din cântarele utilizate in unitate au verificarea metrologică depășită -din 18.09.2019; la raionul prăjituri, expuse la comercializare toate produsele au la raft două mențiuni privind valabilitatea astfel: o etichetă neagra mare pe este scris cu font alb -termen de valabilitate 3 zile sau termen de valabilitate 24 de ore si pe aceasta mai au lipite doua buline pe care se menționeză data producției și data expirării. Ex:la produsul -macarons- pe eticheta neagră se mentioneza termen de valabilitate 3 zile și pe bulina alba data productiei 21.10 până la 26.10, adică 5 zile , iar pe eticheta din sistem pe care apare atat cantitatea produsului cât și prețul, iar pe ambalaj se mentioneaza data ambalării 24.10 cu valabilitate 29.10. (Carrefour Satu Mare)

- Nu au fost respectate condițiile tehnice pe timpul manipulării, depozitării și desfacerii produselor. Au fost comercializate produse care pun în pericol sănătatea consumatorilor. (Carrefour Cluj-Napoca)

- Pentru produsele din carne tranșate și porționate în unitate, ambalate și expuse la vanzare nu se poate stabili o trasabilitate, nefiind regăsit lotul inițial ci un al lot intern, sau nefiind men'ionat nici un lot; produsele din zona gastro - ficăței pui, piept pui, pulpă pui, salată cu ciuperci, salată paste cu șuncă, salată cu pui - nu se poate stabili ziua preparării, cantitatea cântarită fiind mai mare decât cea rezultată din evidențele zilnice; nu se respecta normele sanitare la decongelarea produselor ]n vederea prepar[rii, acestea fiind puse în recipienți cu apă la temperatura mediului ambiant (Carrefour Oradea Lotus Market)

- Practică comercială inșelătoare prin menționarea ca ingredient a maionezei pentru fabricarea unor preparate culinare (salata de boeuf) (Carrefour Baia Mare)

- Cuptoare insuficient igienizate, congelator mobil neigienizat in zonba garniturilor, termograma necompletata din 23.10, lighean din plastic nerecomandat alimentației publică, cutite cu maner din plasti, paviment deteriorat in zona sifonului, masina de gheata prezinta urme de coroziune la profilul metalic; file somon cu temperatra 7,03 gr.Celsius, medalion somn cu 7,1 gr.Celsius , creveti prefierti cu 7,1 gr. Celsius, conopida arsa de ger (Carrefour Constanța)

- Neconformități privind țara de origine a sortimentelor din pește. În camera figorifică bucăți de file de porc(materie primă) erau păstrate direct pe rastele din tijă din inox prinse prin sudură în puncte de un cadru tip cornier, iar în zonele de prindere suprafețele sunt nelavabile fiind potențiale medii de cultură. La raionul de carne, in camera figorifica s-a masurat temperatura produselor ambalate depozitate pe rafturi constatându-se că acestea nu se respectă astfel: hamburgher vită la 8 grade C, pastramă ceafă 6,6 grade C, mici vită -porc 6,6 grade C și pulpă vită la 8 grade C, față de max 4 grade C specificat pe ambalajele produselor. (Carrefour Brașov)

​- Nerespectare temperature depozitare la carnea de pui refrigetata inpusa de producator (0-4 grade Celsius) in realitate fiind temperature de 6.4 -8.5 grade Celsius. Nerespectarea vecinatatii produselor, respectiv preparatele culibare dulci se aflau in aceeasi vitrina cu preparatele mancare gatita. Lipsa afisare compozitie produse preparate si produse proaspete. Lipsa gramaj si etanseitatela produsele ornament tort (caserola cantitate neta 60 gr, iar prin cantarire s-a gasit cantaitate bruta de 46 grame -58 grame). (Carrefour Brașov)

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 35 amenzi în valoare de 301.000 lei şi 3 avertismente și au fost dispuse următoarele măsuri:

- retragerea temporară de la comercializare a 209 kg produse alimentare în valoare de 3798 lei

- retragerea definitivă de la comercializare a 1423 kg produse alimentare în valoare de 28.875 lei

- oprirea temporară a prestării serviciilor din raionul gastronomie și propunerea pentru 2 magazine

- remedierea deficientelor constatate și demararea procedurilor pentru autorizarea mașinii de producere gheață

A fost propusă și măsură complementară de închidere temporară până la șase luni pentru două magazine și s-a propus încetarea practicii comerciale înșelătoare pentru două magazine.