Dr. Adrian Marinescu: Medicii au o obligativitate morală să se vaccineze. Dacă nu, au o mare responsabilitate. Suntem pe un câmp de luptă

În plus, mai spune Adrian Marinescu, făcând referire la spusele dr. Monica Pop, medicii care transmit informații neverificate și false împotriva vaccinării COVID își asumă o mare responsabilitate.

"(...) eu cred că pentru medici nu e numai opțiunea personală, este o obligativitate morală, pentru că ei reprezintă un exemplu în raport cu populația. Dacă ei nu sunt sănătoși prin faptul că se infectează, nu vor mai putea avea grijă de oameni și, nu în ultimul rând, ei pot reprezenta un vector de transmitere.

Eu cred că un medic care nu se vaccinează, deși are toate informațiile necesare și nu are niște considerente clar dovedite, are o mare responsabilitate. Dar nu stă în picioare niciun raționament", a spus dr. Adrian Marinescu, potrivit romania.europalibera.org, care a precizat că la Matei Bal, toţi medicii se vor vaccina.

Dr. Adrian Marinescu: E ușor să spui că peste 10 ani vei face leucemie fără să te bazezi pe nimic. Care e dovada?

"Dar vin cei care înclină în direcția antivaccin, alte persoane, care nu sunt avizate, nu sunt nici infecționiști, nici nu au luptat cu COVID-ul, dar sunt, într-adevăr, medici, foarte în regulă în domeniile lor, dar fără o legătură prea mare cu COVID-ul și care informează altfel, fără să se bazeze pe niște lucuri reale.

E foarte ușor să spui că peste zece ani vei face leucemie (referire la dr. Monica Pop - n.r.) fără să te bazezi pe nimic. Care e dovada? Așa putem vorbi despre orice. Așa poți să spui că dacă beți apă de la robinet peste 10 ani veți face cancer de piele. Problema e că astfel de afirmații fără nicio susținere pot influența negativ opinia publică.

Suntem pe un câmp de luptă. (...) În plus, de când e omenirea, un tratament, chiar dacă este bun, nu poate să înlocuiască un vaccin", a explicat dr. Marinescu.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îi critică pe cei care fac campanie împotriva vaccinului COVID, dând exemplul dr. Monica Pop, şi spune că ar fi de discutat dacă aceste campanii agresive nu afectează cumva siguranța națională.

"Însă sunt acești viruși bipezi foarte periculoși care dezinformează agresiv, ba chiar creează panică la nivel național. După părerea mea, este de discutat în ce măsură astfel de afirmații afectează siguranța națională.

De pildă, avem o declarație a unei doamne doctor, medic oftalmolog, doamna Monica Pop. Ce spune, la televizor, în văzul țării: "Vă mai spun încă o dată: peste 3 ani, face leucemie unul care face vaccinul și fac toți. Faceți copilului dvs vaccinul ăsta? Pericolul e foarte mare. Nimeni nu poate niciodată să spună că acest vaccin este sigur. Poate peste 10 ani. Bine, hai, 5 ani", a spus CTP.

Şi medicul Gabriel Diaconu reacţionează vehement după spusele dr. Monica Pop - care a declarat că ea nu se va vaccina împotriva COVID, susţinând că acest vaccin ar putea produce leucemia - şi afirmă că aceasta minte şi spune "inepţii".

Psihiatrul Gabriel Diaconu demontează afirmaţiile dr. Monica Pop şi asigură că nu există nicio dovadă medicală care să susţină spusele acesteia.

În plus, mai arată dr. Diaconu, persoanele cu leucemie vor trăi acum o nouă panică, respectiv cea a vaccinului anti-COVID.

"Doamna doctor Pop trăiește pe o planetă unde vaccinurile dau leucemie. (...) Mai pe românește spus, minte. Spune inepții. Căci nu poți să acuzi un doctor de ignoranță (cred)", a spus medicul Gabriel Diaconu.

Monica Pop: "Categoric nu mă voi vaccina! Dacă peste 3 ani faceți leucemie?"

Reacţia lui Gabriel Diaconu vine după ce dr. Monica Pop a spus că nu se va vaccina de COVID, având anumite temeri, că ar produce leucemie.