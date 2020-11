CTP, atac la dr. Monica Pop pe tema vaccinului COVID: Vorbește ca o precupeață la piață. E de discutat dacă nu afectează siguranța națională

Cunoscutul gazetar spune că el se va vaccina împotriva coronavirusului, pentru că toate vaccinurile ajung pe piață vor fi certificate de organismele medicale europene, şi îi aduce critici medicului Monica Pop a afirmat, fără dovezi, că injecţia ar putea da leucemie.

"Există o serie de cetățeni care nu au de gând să se vaccineze (...) dar care fac și o propagandă sălbatică împotriva acestui vaccin printre ceilalți cetățeni, fac o propagandă feroce printre cetățenii care, unii dintre ei, au o atitudine pe care eu o înțeleg, nu e de condamnat. Spun: domnule, vreau să mă lămuresc, să vedem datele, să întreb, vedem cum funcționează, ce spun specialiștii.

CTP: E de discutat în ce măsură astfel de afirmații afectează siguranța națională

(...) sunt mii și mii de oameni testați înainte ca acest vaccin să fie livrat pe scară largă în întreaga Europă. Această testare se face înainte, nu trebuie să se facă pe cetățenii români și să ne lămurim noi ceilalți, care stăm în expectativă, dacă mor sau nu", a spus jurnalistul CTP, potrivit digi24.ro.

Cât despre dr. Monica Pop, gazetarul o numeşte "precupeaţă" şi spune că este de discutat în ce măsură astfel de afirmațiile făcute de medic afectează siguranța națională.

"Însă sunt acești viruși bipezi foarte periculoși care dezinformează agresiv, ba chiar creează panică la nivel național. După părerea mea, este de discutat în ce măsură astfel de afirmații afectează siguranța națională.

De pildă, avem o declarație a unei doamne doctor, medic oftalmolog, doamna Monica Pop. Ce spune, la televizor, în văzul țării: "Vă mai spun încă o dată: peste 3 ani, face leucemie unul care face vaccinul și fac toți. Faceți copilului dvs vaccinul ăsta? Pericolul e foarte mare. Nimeni nu poate niciodată să spună că acest vaccin este sigur. Poate peste 10 ani. Bine, hai, 5 ani".

CTP: Dr. Monica Pop vorbește ca o precupeață la piață. 10 ani, hai 5 de la mine

(...) Această doamnă oftalmolog își bate joc de colegii ei de breaslă din toate aceste domenii. Va să zică acest vaccin se cercetează de câteva luni și doamna oftalmolog știe ea că face leucemie vaccinul, că face inducție genetică.

Probabil are un laborator acolo unde lucrează, la oftalmologie, are un laborator mai performant decât tot ce au AstraZeneca, Pfizer, Moderna, are acasă, cred, că la spital nu poate să aibă, acolo tratează probleme de ochi. A făcut cercetări dânsa și a adus aceste previziuni în domenii fundamentale ale medicinei în care colegii ei sunt niște imbecili neputincioși. Ne spune doamna oftalmolog.

Vorbește ca o precupeață la piață. 10 ani, hai 5 de la mine. Discută această doamnă medic exact ca o precupeață la tarabă. Și se numește medic, om de știință – ar trebui să fie", a continuat CTP.

Şi medicul Gabriel Diaconu reacţionează vehement după spusele dr. Monica Pop - care a declarat că ea nu se va vaccina împotriva COVID, susţinând că acest vaccin ar putea produce leucemia - şi afirmă că aceasta minte şi spune "inepţii".

Psihiatrul Gabriel Diaconu demontează afirmaţiile dr. Monica Pop şi asigură că nu există nicio dovadă medicală care să susţină spusele acesteia.

În plus, mai arată dr. Diaconu, persoanele cu leucemie vor trăi acum o nouă panică, respectiv cea a vaccinului anti-COVID.

"Doamna doctor Pop trăiește pe o planetă unde vaccinurile dau leucemie. (...) Mai pe românește spus, minte. Spune inepții. Căci nu poți să acuzi un doctor de ignoranță (cred)", a spus medicul Gabriel Diaconu.

Monica Pop: "Categoric NU mă voi vaccina! Dacă peste 3 ani faceți leucemie?"

Reacţia lui Gabriel Diaconu vine după ce dr. Monica Pop a spus că nu se va vaccina de COVID, având anumite temeri, că ar produce leucemie.