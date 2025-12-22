Crăciun de poveste în Delta Dunării. Ce experienţe unice şi surprize îi aşteaptă pe turişti în resorturile de lux

Turiştii pot beneficia la spa de masaje de relaxare şi ceremonii holistice – acestea din urmă fiind experienţe unice. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

În inima Deltei Dunării, pe o insulă izolată, resorturile de lux se pregătesc de sărbători. Ofertele hotelierilor promit relaxare, mese festive, petreceri de neuitat, experienţe unice şi surprize. Pentru cei mai mici dintre turisti, Moș Crăciun va sosi chiar pe apă, aducându-le cadourile mult visate. Pachetele pentru aceasta perioada pornesc de la 300 de euro de persoană.

După aproximativ 40 de minute de mers cu barca din Murighiol spre resortul din Deltă ajungem pe o insulă izolată, unde un complex de lux a pregătit deja decorul pentru sarbatori.

"Gradul de ocupare este de 100%, ofertele de anul acesta sunt mai multe decât în alţi ani, ne-am gândit la toţi clienţii noştri şi posibilii clienţi – să le oferim mai multe oportunităţi, în funcţie de camerele şi de restaurantele pe care şi le aleg", a declarat Viorel Poștaru, manager general la Lebăda Luxury Resort & SPA, pentru Antena 3 CNN.

Aici, turiştii găsesc linişte şi relaxare – ingredintele perfecte pentru această perioadă de sfârşit de an. Doar în bucătăria resortului este însă forfotă mare. Peste 40 de chefi lucrează intens la meniul de Crăciun.

"Bine aţi venit la Resoort Lebăda Spa! Vreau să vă spun că deja am început pregătirile de Crăciun. Meniul nostru pentru Crăciun este unul foarte variat: produse tradiţionale româneşti, cu tobă, lebăr, caltaboş, slănină cu boia, slănină afumată, piftia de porc tradiţională. În meniul nostru, având în vedere că suntem în Delta Dunării, avem şi multe produse din peşte", a declarat Adrian Costache , executive chef.

"Ne aşteptăm la un număr mare de copii: peste 110 şi este în crestere, din câte am înţeles de la colegii de la recepţie. Am pregătit cadouri pentru toate intervalele de vârstă, şi fete, şi băieţi, încercăm să aducem bucuria şi spiritul Crăciunului printre părinţi. Moş Crăciun deja are pregătite toate cadourile cu toate numele copiilor pe care îi vom avea", a spus Alin Gherasimoae, agent concierge, pentru Antena 3 CNN.

La spa, turiștii se pot bucura de ceremonii holistice, experiențe unice de relaxare

Şi în camere au fost făcute ultimele decoruri, pentru ca sutele de turişti aşteptaţi să intre rapid în atmosfera magică de sărbători. Zona de spa le pune la dispoziţie masaje şi ritualuri de relaxare.

"Avem, pornind de la masajele de relaxare, la ritualuri şi ceremonii – masaje care combină trei tehnici, baliză chinezească şi indiană, care cuprind şi câteva metode uşoare de stretching şi au o presiune medie. De asemenea, avem şi ceremonii holistice, ayurvedice (n.r.: medicina ayurvedică sau Ayurveda), care cuprind echilibrarea chakrelor, folosim bolurile de cristal", a explicat Cristina Călin, manager spa, conform sursei citate.

Pentru cei mici, Moș Crăciun va sosi cu barca, pe apele Deltei Dunării. Pachetele turistice pornesc de la 300 de euro de persoană.