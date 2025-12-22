GETT’S & Takara Belmont – experiențe premium create pentru cei care caută mai mult decât un simplu serviciu de salon

Într-o lume în continuă schimbare, unde trendurile vin și pleacă, un lucru rămâne constant: adevărata calitate rezistă în timp. Astăzi, frumusețea nu mai înseamnă doar un rezultat vizibil imediat, ci și felul în care ne simțim pe parcursul procesului. Clienții caută experiențe premium, care să îi scoată din rutină și să le ofere momente reale de relaxare și grijă.

De peste 25 de ani, rețeaua de saloane GETT’S este sinonimă cu eleganța, rafinamentul și standardele superioare din industria de beauty din România. Mai mult decât servicii de salon impecabile, GETT’S oferă un concept complet, în care tehnologia de ultimă generație, expertiza stilistică și starea de bine se întâlnesc armonios.

GETT’S – când expertiza se întâlnește cu viziunea internațională

De-a lungul timpului, GETT’S nu a urmat trenduri, ci a ales să le anticipeze. Parteneriatele internaționale și investițiile constante în tehnologie profesională demonstrează o viziune clară: aceea de a oferi clienților din România aceleași standarde premium întâlnite în marile capitale ale lumii.

Această abordare se reflectă în fiecare detaliu al experienței din salon, inclusiv în etape aparent simple, precum spălarea părului - un moment care, la GETT’S, este ridicat la rang de ritual de relaxare.

Takara Belmont – tehnologia inspirată din cultura japoneză a grijii pentru om

În Japonia, frumusețea este strâns legată de echilibru, respect pentru corp și atenție la detalii. Takara Belmont, unul dintre cele mai apreciate branduri de echipamente profesionale pentru saloane la nivel mondial, creează tehnologii pornind de la această filozofie.

Fiecare unitate este gândită atât pentru confortul clientului, cât și pentru modul de lucru al stilistului, transformând vizita la salon într-o experiență sigură, relaxantă și eficientă.

Yume – experiența care transformă spălatul părului în momente de detașare totală

Pentru mulți oameni, salonul nu mai este doar locul în care își îngrijesc părul. Este spațiul în care se deconectează, se liniștesc și își oferă o pauză reală din ritmul alert al zilei. Pornind de la această nevoie, GETT’S a ales să înlocuiască scafele clasice cu unități de spălare Yume de la Takara Belmont.

Yume este creată astfel încât clientul să se întindă complet, într-o poziție perfect ergonomică. Spătarul rabatabil permite relaxarea totală, fără presiune pe gât sau coloană, suporturile din silicon stabilizează delicat capul, iar stilistul poate realiza masaje și presopunctură în condiții ideale.Astfel, corpul se relaxează, respirația devine mai lentă, iar tensiunea acumulată se eliberează natural, într-un ritual care invită la detașare.

De ce poziția contează în timpul spălării părului

Poziția clasică de spălare poate crea disconfort cervical, mai ales în cazul procedurilor mai lungi. Yume elimină complet această problemă, transformând spălatul părului într-un moment autentic de relaxare, nu într-o etapă necesară înainte de coafat.

Așa arată spălatul părului ridicat la rang de ritual - o experiență disponibilă exclusiv în locațiile GETT’S.

Spa Mist – când tehnologia japoneză duce tratamentele de păr la nivelul următor

Dacă Yume creează cadrul perfect pentru relaxare, Spa Mist transformă tratamentele pentru păr într-o terapie de înaltă performanță.

Prin tehnologia cu unde ultrasonice, Spa Mist generează micro-particule de apă caldă la temperatura ideală de 40–50°C. Acestea deschid cuticula delicat, fără a agresa firul de păr, permițând ingredientelor active să pătrundă mult mai adânc.

Rezultatul este vizibil încă de la prima ședință: părul devine mai hidratat, mai moale, mai suplu și mai strălucitor.

Un tratament standard acționează în principal la suprafața firului de păr. Un tratament realizat cu Spa Mist lucrează în profunzime, acolo unde structura părului are cu adevărat nevoie de hidratare și regenerare.

Pentru stilist, Spa Mist înseamnă precizie și eficiență. Pentru client, înseamnă diferența dintre un serviciu obișnuit și o experiență premium bazată pe tehnologie avansată.

Yume + Spa Mist – wellness capilar, redefinit

Combinația dintre Yume și Spa Mist transformă simplul „spălat pe cap” într-o experiență completă de wellness capilar, în care relaxarea profundă și performanța tratamentelor se completează perfect.

Grija pentru detalii face diferența

Într-o industrie în care viteza a devenit normă, adevăratul lux este timpul acordat fiecărui client. Este liniștea, confortul, atenția la detalii și senzația că fiecare gest este făcut cu intenție.

La GETT’S, frumusețea nu este grăbită. Este construită cu răbdare, expertiză și tehnologie de ultimă generație. Parteneriatul cu Takara Belmont confirmă un lucru esențial: atunci când experiența este autentică, diferența se simte de la prima vizită și rămâne mult timp după ce ai părăsit salonul.

Programează-te pentru o experiență complet diferită de ceea ce știai despre servicii de salon: www.getts.ro

Pentru profesioniști: adu experiența Takara Belmont în salonul tău

Stiliștii și antreprenorii din industria beauty care își doresc să ofere clienților standarde premium pot găsi gama completă de echipamente Takara Belmont în România, disponibilă prin Beauty Box.

Nu este vorba doar despre păr mai frumos. Este despre cum te simți.