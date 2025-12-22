Un șofer beat a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Poliția a așteptat să se trezească ca să afle ce s-a întâmplat

Un șofer beat a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani, în Cracovia FOTO: lovekrakow.pl

Un șofer care s-a urcat beat la volan duminică dimineață a pierdut complet controlul asupra volanului și a intrat cu mașina în zidul unei biserici istorice din orașul polonez Cracovia, provocând daune semnificative. Se pare că după impact poliția a așteptat ca șoferul să se trezească ca să afle ce s-a întâmplat.

Șoferul aflat sub influența alcoolului a intrat cu autoturismul în gardul și zidul bisericii Sfânta Cruce din centrul Cracoviei, o biserică monument, din secolul al XIV-lea. Mașina a rămas suspendată pe segmentele gardului, provocând avarii zidului lăcașului de cult. Nimeni nu a fost rănit după impact, iar șoferul a fost reținut și va răspunde în fața instanței, potrivit onet.pl.

› Vezi galeria foto ‹

Accidentul s-a petrecut dimineață, în jurul orei 5:30.

S-a stabilit că șoferul autoturismului Volkswagen, un cetățean ucrainean, avea o alcoolemie de 1,7 la mie.

La fața locului au fost chemate serviciile de urgență, precum și două echipe specializate de tractare, care, cu ajutorul echipamentelor specializate, au ridicat mașina.

Potrivit presei locale, polițiștii au trebuit să aștepte până când bărbatul s-a trezit ca să-l poată ancheta.

Șoferul a fost reținut și transportat în arestul poliției. Cel mai probabil, acesta va fi acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și va răspunde, de asemenea, pentru distrugerile aduse clădirii de patrimoniu.

Una dintre cele mai vechi clădiri din Cracovia

Biserica Sfânta Cruce este unul dintre cele mai vechi și mai valoroase edificii religioase din Cracovia. Lăcașul de cult din zidărie datează din secolul al XIV-lea și este considerat una dintre cele mai pure construcții gotice din punct de vedere stilistic din oraș.

Un element caracteristic al interiorului este bolta în formă de palmier, sprijinită pe un singur stâlp central, iar biserica face parte de secole din peisajul istoric al Orașului Vechi.

Clădirea este înscrisă în registrul monumentelor istorice, iar orice avarie adusă împrejurimilor sale necesită o atenție deosebită în timpul lucrărilor de reparație.