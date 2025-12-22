Oana Țoiu: România și Republica Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări din lume

Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. Foto: Agerpres

Relaţia bilaterală dintre România şi Republica Moldova reprezintă cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări în lume, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată luni într-o vizită de lucru la Chişinău. Aceasta a subliniat că schimburile comerciale au depăşit pragul de 3 miliarde de euro şi că Bucureştiul rămâne un susţinător ferm al integrării europene a Republicii Moldova.

"Avem ceea ce unii dintre colegii noştri din comunitatea miniştrilor de externe uneori denumesc ca fiind poate cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două ţări în lume, pentru că interesele ţărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci sunt nişte interese naţionale care ajung să fie îndeplinite cu succes, ajung să fie mai puternice atâta timp cât le urmărim împreună", a spus Oana Ţoiu, într-o declaraţie de presă făcută după întâlnirea cu ministrul de externe al Republicii Moldova, viceprim-ministrul Mihai Popşoi şi transmisă online.

Şefa diplomaţiei române a subliniat că schimburile comerciale bilaterale au depăşit pragul de 3 miliarde de euro, România rămânând principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de peste 20% în comerţul exterior. "Acest rezultat arată ce putem construi împreună într-un cadru de democraţie funcţională şi interese comune", a declarat Oana Ţoiu, potrivit Agerpres.

Ministrul a evidenţiat avansarea proiectelor de infrastructură strategică, menţionând că în perioada următoare vor deveni vizibile progrese concrete în conectarea celor două state, inclusiv prin autostradă şi finalizarea podului de la Ungheni, primul pod nou peste Prut construit după mai multe decenii. De asemenea, sunt în lucru alte proiecte de modernizare a podurilor şi de interconectare energetică, esenţiale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

Oana Ţoiu a arătat că România şi Republica Moldova au dezvoltat "unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice", bazat pe obiective comune privind securitatea, creşterea economică şi consolidarea statului de drept. Ea a transmis un mesaj de strânsă cooperare diplomaţilor moldoveni pentru atingerea obiectivelor legate de integrarea europeană şi întărirea rezilienţei în faţa ameninţărilor hibride.

Potrivit ministrului român de externe, Republica Moldova şi România se află în centrul atenţiei Uniunii Europene şi al comunităţii internaţionale, inclusiv ca urmare a rezilienţei demonstrate de cetăţeni şi instituţii în faţa ameninţărilor şi interferenţelor externe.

În plan politic, ministrul român a apreciat progresele realizate de autorităţile de la Chişinău în 2025, inclusiv organizarea unor alegeri libere şi corecte şi adoptarea rapidă a reformelor necesare integrării europene, progrese recunoscute şi de Comisia Europeană în pachetul anual privind extinderea. România va continua să susţină activ Republica Moldova la nivel european, atât politic şi diplomatic, cât şi prin asistenţă tehnică şi expertiză, implicând zeci de experţi români din instituţii guvernamentale.

Totodată, şefa diplomaţiei române a trecut în revistă cooperarea intensă din domeniile educaţiei şi culturii, amintind de bursele pentru studenţi, proiectele educaţionale şi culturale finanţate cu aproximativ 25 de milioane de euro, donaţiile de carte şi programele de sprijin pentru elevi şi profesori.

În context regional, Oana Ţoiu a menţionat continuarea cooperării în format trilateral România-Republica Moldova-Ucraina, subliniind că România va găzdui, în primul trimestru al anului 2026, reuniunea miniştrilor de externe în formatul "Triunghiul Odesa", având ca temă principală reconstrucţia Ucrainei şi susţinerea investiţiilor regionale.

Vizita de la Chişinău a fost descrisă de ministrul român drept un nou pas în consolidarea parteneriatului bilateral şi a angajamentului comun pentru un viitor european, sigur şi prosper.