Câți șomeri sunt în România. Cei mai mulți sunt Teleorman. ANOFM: În 2025, aproape 150.000 de români și-au găsit un loc de muncă

Un număr de 146.025 de persoane au fost integrate pe piaţa muncii în perioada ianuarie-noiembrie 2025, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Potrivit ANOFM, în România sunt 256.851 de șomeri.

Conform unui comunicat al ANOFM, din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 noiembrie 2025, 72.444 au peste 45 de ani, 27.506 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 11.530 au între 30 şi 35 de ani, 11.611 au între 25 şi 30 de ani, iar 22.934 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 26.434 sunt tineri NEET.

Numărul femeilor încadrate este de 70.396, iar al bărbaţilor de 75.629, ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 48,21 %, respectiv de 51,79%.

În funcţie de rezidenţă, 76.880 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 69.145 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (48.757), profesionale (33.769), gimnaziale (33.210), 18.214 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele unsprezece luni ale anului 2025, 40.176 fac parte din categoria celor greu şi foarte greu ocupabile.

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Bucureşti ocupă primul loc (14.141), urmat de Iaşi (6.061) şi Timiş (5.801).

În perioada de referinţă, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 404.343.

Câți șomeri sunt în România

Potrivit ANOFM, în luna octombrie 2025, în România erau 256.851 de șomeri, cu 4.331 de persoane mai mult faţă de cel înregistrat la finele lunii anterioare.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 55.724 au fost şomeri indemnizaţi şi 201.127 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 1.499 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 2.832 de persoane faţă de luna precedentă.

La sfârşitul lunii octombrie 2025, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,21%, mai mare decât cea din luna anterioară cu 0,06 pp şi mai mare față de cea din luna octombrie a anului 2024 cu 0,01 pp.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii octombrie se prezintă astfel: 69.619 de şomeri provin din mediul urban şi 187.232 de şomeri provin din mediul rural.

Numărul de şomeri a crescut în 33 de județe, cele mai mare creșteri înregistrându-se în județele: Constanța, cu 677 de persoane, Teleorman, cu 440 de persoane, Vâlcea, cu 418 de persoane si Cluj cu 259 de persoane.

Numărul de şomeri a scăzut în 8 județe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari scăderi înregistrându-se în judeţele: Bacău cu 120 de persoane, Arad cu 118 de persoane, Prahova cu 100 de persoane, Vaslui cu 74 de persoane și Olt cu 73 de persoane.

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Teleorman (9,16%), Mehedinţi (9,05%), Vaslui (8,75%), Dolj (8,49%), Covasna (6,60%), Suceava (6,51%), Galați (6,36%), Olt (6,02%), Sălaj (6,01%), Ialomița (5,72%), Călărași și Neamț (5,61%).