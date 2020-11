Dr. Codorean avertizează: “Nu stați acasă dacă aveți așa ceva. Teama de operatie a existat dintotdeauna, nu numai acum”

“Sunt probleme care vor exista indiferent de pandemia de Covid 19. Si in cazul ortopediei, amanarea rezolvarii lor poate duce la agravari nedorite. Teama de operatie a existat dintotdeauna, insa atunci cand ea este indicata amanarea acesteia duce la artroze, la scaderea calitatii vietii datorita durerilor si la afectarea altor segmente care sunt suprasolicitate sau solicitate anormal”, explica dr. Ion Bogdan Codorean, medic ortoped specializat in traumatologie sportiva.

Cel mai des intalnite patologii ortopedice cu care medicul avertizeaza sa nu se stea acasa sunt instabilitatile de rotula, ruptura de menisc, ruptura de ligament incrucisat anterior sau leziunile de coafa rotatorie.

“Amanarea unei operatii pentru instabilitatea de rotula, o problema cu care oamenii se si nasc duce la luxatii recidivante de rotula si distruge cartilajul de pe rotula. Ruptura de menisc, atata timp cat nu blocheaza genunchiul nu este urgenta foarte mare, insa daca amani prea mult, meniscul nu va mai putea fi salvat, se poate ajunge la scoaterea lui partiala sau totala. Ruptura de ligament incrucisat anterior este o problema care nu trebuie operata neaparat in urgenta, insa cu cat se amana mai mult, instabilitatea va distruge meniscurile si cartilajul. Leziunile de coafa rotatorie – o patologie a umarului – daca pacientul nu acuza dureri mari, nu reprezinta urgenta, insa cu cat se opereaza mai repede cu atat se corecteaza biomecanica umarului si boala nu va evolua spre o artroza de umar”, adauga Dr. Ion Bogdan Codorean.

“Fata de 2019, eu si echipa mea am inregistrat cresteri cu 25% in cazul interventiilor chirurgicale la nivelul umarului, genunchiului si gleznei ceea ce denota cresterea increderii pacientilor in sistemul privat. Acesta s-a adaptat, iar masurile de siguranta sunt stricte, medicii si personalul medical sunt testati saptamanal pentru Covid 19, la fel si pacientii care urmeaza sa fie operati pentru ca totul sa decurga in maxima siguranta”, adauga medicul ortoped.