Dr. Emilian Imbri: Numărul de cazuri va creşte în continuare. Nevoia de medicamente este mult mai mare decât aprovizionarea

Managerul Spitalului Victor Babeş spune că iniţial a sperat că numărul de 2000 de cazuri este datorat cumulării raportărilor, dar de acum este clar că avem de a face cu o nouă ascensiune a pandemiei.

Numărul mare de cazuri de infectare este corelat cu terminarea concediilor, începerea şcolilor, dar şi unui anume entuziasm al campaniei electorale.

Medicul spune că nu s-au constatat schimbări ale simptomelor ori evoluţiei bolii, faţă de ceea ce se ştia pănă acum. Principala problemă este însă lipsa medicamentelor.

România nu primeşte suficiente medicamente

"Am avut vreo trei apeluri în care am explicat că în contextul în care numărul de bolnavi va creşte, vom rămâne în foarte scurt timp în imposibilitatea de a-i trata. Am menţionat că de fapt nu există tratament pentru această afecţiune. Se tratează cu nişte scheme şi nişte tratamente care sunt fabricate pentru cu totul alte afecţiuni.

Aceste medicamente nu se cumpără, ci sunt trimise de producător ţărilor, o parte este asigurat[ de OMS.

România nu primeşte suficiente medicamente. (...)

Nevoia de medicamente în România este mult mai mare decât aprovizionarea.



Cu toată responsabilitatea pe care o am ca medic, dar nu ca specialist infecţionist, eu totuşi îmi asum riscul să spun că nu aceste medicamente salvează pe cei care intră într-o fază urâtă şi severă a bolii. Sunt cazuri în care s-a dat schema maximă de medicaţie, şi totuşi pacientul a pierdut lupta cu boala", a explicat medicul Emilian Imbri ]n direct la Antena3.