Dr. Monica Pop dezminte zvonurile privind starea sa de sănătate: "Încetaţi cu minciuna"

Dr. Monica Pop acuză din nou că numele său este folosit în știri false privind starea sa de sănătate. Medicul a dezmințit aceste informaţii şi a dat asigurări că se simte foarte bine.

Sursa foto: Antena 3

Minciună li dezinformare! De ce vreți să descurajați ?!

"Autorii", cât de jos puteți ajunge?!

Nu înțeleg cine şi de ce are interes să scrie minciuni despre mine, cum că n-aş fi bine!

Am spus mereu corect şi adevărat despre starea mea, pentru cine vrea să știe şi pentru a încuraja pacienţii cu această boală severă, dar tratabilă şi, uneori, chiar vindecabilă!

Medicamentele necesare se găsesc, nu lipsesc!!! Sunt!

Sunt la 6 luni de la ultima operație, fac tratament, sunt bine, merg normal la treabă încă de atunci, din luna iunie așa că încetați cu minciuna!!!

Sănătate tuturor şi le mulțumesc din suflet celor care se bucură şi care mi-au trimis mesaje frumoase!", a transmis medicul Monica Pop pe pagina sa de Facebook.

Dr. Monica Pop a povestit întreaga experiență a unei noi operaţii de cancer pe contul său de socializare.

"M-am bucurat de o anestezie de excepție, data de doamna Profesor Dana Tomescu, împreună cu doamna Doctor Mihaela Oliță, care, printr-o tehnică deosebită au reușit să diminueze din durerile post-operatorii (care repet nu sunt mici deloc si nici ușor de suportat).

Toți medicii din ATI - înalt profesionalism, comportament ales, apropiat! Imprimat, bineînțeles de doamna Profesor Dana Tomescu! Acestei doamne i se datorează tot ce am văzut cu ochii mei în secția de ATI condusa de dânsa. Doamnă, domnilor si doamnelor Doctori anesteziști din aceasta secție, vă mulțumesc din adâncul sufletului meu! Deși intr-un moment greu pentru mine, sunt incantată pentru șansa de a constata incă o dată cit de deosebiți sunt medicii şi asistenții români, MEDICI ADEVARATI, OAMENI ADEVARATI! VA MULTUMESC IAR!

ATI DOVEDIT CA SE POATE! Cred ca in nicio secție ATI din afara tarii nu poate fi mai bine. Nu are cum! Si dumneavoastră, doamna Profesor Tomescu, toată prețuirea mea! Meritați să știe toți cei care dau cu răutate şi cu noroi în sistemul nostru de sănătate, ce ați putut face acolo! Nu au venit sa constatate? Nu, pt ca e mult prea bine! Daca erau aspecte negative veneau cu viteză! Cei la care ma refer, mergeți si constatați daca am exagerat cu ceva!

Astăzi e ziua mea de naștere! Sunt deja acasă si sunt bine, ma pregătesc sa merg la treabă in vreo 2 zile.

Va mulțumesc tuturor pentru tot, inclusiv pt flori, telefoane si mesaje!” scria cum 6 luni dr Monica Pop pe contul său de socializare.