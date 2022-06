Monica Pop operată din nou de cancer: ”Boala a mușcat din nou. A apărut iar ceva, e a 5-a operație. Un miracol”

Dr. Monica Pop a povestit întreaga experiență pe contul său de socializare. Ea se simte bine și este acasă. În curând se va întoarce la muncă, plină de optimism că totul va fi bine.

”BOALA A MUSCAT DIN NOU! DAR ARE DUSMANI PUTERNICI IN MEDICII ROMÂNI SI IN MINE!

A aparut iar ceva... Șoc! Dupa ani! Colega mea doamna Prof. Dr. Rodica Anghel, dupa mine cel mai bun medic onco-radio terapeut, a decis clar si sec: Operatie! A 5-a!!!!! Am ales, cu inima strinsă de ce ma asteapta iar, INSTITUTUL CLINIC FUNDENI! Nu am mai fost decit o singura data acolo pt citeva ore. Nu stiam mare lucru. Dar am ales asa pentru miinile maiastre ale Prof. Dr Irinel Popescu pentru performantele sale chirurgicale uriase si pt aparatura de inalta clasa de care stiam ca dispune! Alegerea mea a fost excelentă, mult peste asteptari!

★EPISODUL 1.

SECTIA DE CHIRURGIE.

Domnul Profesor, impreuna cu domnul Dr. Grigorie m-au operat martea trecuta, imediat dupa internare; 4 ore! Au eliminat tot răul, care nu era f mare dar era f mare pericol de extindere! Greu de operat, greu de ajuns in zona respectiva, dupa alte 4 operatii! Nu si pentru asemenea miini de chirurgi de cea mai inalta clasă, de renume si cu performante de exceptie! Cuvinte de mulțumire?! Vocabularul e mult prea sarac! Veneratie, prețuire, sentimente adinci si adevarate! Nu mai spun ce a urmat dpdv chirurgical : vizita de 2 ori pe zi, pansamente, scos tuburi de dren, apropiere si caldură sufletească...Toti cei din echipa domnului Profesor! In frunte cu dinsul, bineînteles! MARI MEDICI! MARI OAMENI! MULTUMIRI Si PRETUIRE LA MAXIMUM!

★EPISODUL 2.

Sectia de ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVĂ, Condusa de doamna Prof. Dr. Dana Tomescu. Miracol. Am crezut ca sint la N.A.S.A.! Numai rezerve cu 1-2 paturi, cu pereti din sticlă. Fiecare pat dotat cu ventilator si cu toata aparatura necesară. Monitorizare perfectă. Analize x 2-3 ori pe zi. TOT personalul medical intră in rezerve exclusiv cu papuci, halat de unica, masca, bonetă! De fiecare dată!

Filtre peste filtre de aer. Mop si substante de curatenie pt fiecare rezerva, separat, nimic comun. Politete, profesionalism si buna cuviință! In seara in care am ajuns acolo, a intrat la mine un domn, "mascat" si mi-a spus :"Sint ASISTENTUL DVS PERSONAL"!!! Poftim? Cum? Asa e! Un asistent la 2-3 pacienti din ATI ! Credeti?

Am avut ceva probleme de saturatie si de insuficiență hepatică (ca la doctori) fapt pentru care am ramas in ATI. 2-3 zile am fost cam somnolentă. Tratament sustinut, recuperare. A venit pt recuperare respiratorie si fizică dl kineto-terapeut! Foarte draguț si apropiat si dinsul! Exercitii de miscare (e cam greu pt ca durerile post-operatorii nu sint mici) si de respiratie! Toate s-au ameliorat mult.

La una din rezerve era o doamna cu transplant hepatic. Au si psiholog. Intra la dinsa zilnic. Prin peretii de sticlă vedeam tot ce se intimpla, mulțimea de medici, asistenti si infirmiere care roiau profesionist in jurul fiecarui bolnav; cu cit mai grav, cu atit mai multi, fiecare cu manevra de care raspundea!

M-am bucurat de o anestezie de excepție, data de doamna Profesor Dana Tomescu, impreuna cu doamna Doctor Mihaela Oliță, care , printr-o tehnică deosebită au reusit sa diminueze din durerile post-operatorii (care repet nu sint mici deloc si nici ușor de suportat). Toti medicii din ATI - inalt profesionalism, comportament ales, apropiat! Imprimat , bineinteles de doamna Profesor Dana Tomescu! Acestei doamne i se datoreaza tot ce am vazut cu ochii mei in sectia de ATI condusa de dinsa. Doamnă, domnilor si doamnelor Doctori anesteziști din aceasta sectie, vă multumesc din adincul sufletului meu! Desi intr-un moment greu pt mine, sint incintata pentru sansa de a constata incă o dată cit de deosebiti sint medicii si asistentii romăni, MEDICI ADEVARATI, OAMENI ADEVARATI! VA MULTUMESC IAR!

ATI DOVEDIT CA SE POATE! Cred ca in nicio secție ATI din afara tarii nu poate fi mai bine. Nu are cum! Si dumneavoastră, doamna Profesor Tomescu, toata pretuirea mea! Meritati sa stie toti cei care dau cu rautate si cu noroi in sistemul nostru de sanatate, ce ati putut face acolo! Nu au venit sa consatate? Nu, pt ca e mult prea bine! Daca erau aspecte negative veneau cu viteză! Cei la care ma refer, mergeti si constatati daca am exagerat cu ceva!

Astazi e ziua mea de nastere! Sint deja acasa si sint bine, ma pregatesc sa merg la treabă in vreo 2 zile.

Va multumesc tuturor pentru tot, inclusiv pt flori, telefoane si mesaje!” a scris Monica Pop pe contul său de socializare.