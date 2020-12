Dr. Valeriu Gheorghiță a recunoscut. Cine era în cărți să fie vaccinat în locul Mihaelei Anghel și de ce a fost aleasă, de fapt, tânăra

"România are o strategie de vaccinare care a fost elaborată în baza unui cadru strategic elaborat de OMS și de Centrul European de Control al Bolilor, strategie care a fost dezbătută în cadrul grupurilor de experți la care au participat cele patru ministere implicate. Din acest punct de vedere, în momentul în care avem o strategie care este adoptată printr-o hotărâre de guvern, este adoptată în CSAT, atunci este evident că se vor respecta cele trei etape prevăzut în strategia de vaccinare.

Cu această mențiune, prima persoană evident că trebuia să provină din rândul personalului medical sau personal social. așa încât nu este întâmplător ca astăzi un cadru medical a fost prima persoană vaccinată în România. Și, dacă ne aducem aminte, și în SUA a fost fix același lucru. Făcând aceste comparații între diverse țări, trebuie să plecăm de la strategia pe care o are fiecare țară. (...)

Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" a primit prima persoană diagnosticată cu COVID-19 din România și atunci am vrut să mergem pe acest mesaj. Am evaluat și am discutat cu fiecare membru din echipa de gardă din ziua respectivă, care a fost constituită din medici și asistenți medicali și domnișoara asistentă vaccinată astăzi a fost în acea tură în ziua în care s-a prezentat acel pacient. Și am ales între un medic și o asistentă medicală dintr-un motiv cât se poate de simplu - în primul rând că este femeie și, în al doilea rând, că ne-am dorit să conferim importanța necesară inclusiv asistenților medicali care fără doar și poate sunt cei mai implicați în actul medical, stau cel mai mult alături de pacienți și este meritul lor și trebuie să arătăm respect pentru această categorie", a spus Gheorghiță.