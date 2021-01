Dr. Virgil Musta, mesaj optimist la început de an: Vom lupta până vom învinge definitiv acest virus, moment pe care îl prevăd în curând

Mesajul doctorului aflat în prima linie în lupta cu coronavirusul se adresează celor care l-au criticat în perioada pandemiei.

Totodată, dr. Musta spune că momentul în care vom învinge acest virus îl "prevede curând".

"Vă multumesc pentru că ați acceptat să fiți partenerii mei în acest război cu virusul SARS CoV-2.

Fără voi, niciuna dintre reușitele echipei mele nu ar fi fost posibilă. Voi ați reprezentat balanța de care aveam nevoie în munca mea și în deciziile mele. Prin atitudinea voastră mi-ați dat putere și încredere că ceea ce fac este bine.

Mulțumesc și celor care nu au fost întotdeauna în acord cu mine, pentru că m-au facut să gândesc mai mult, să reanalizez anumite decizii.

Dr. Musta: Nu pot să mulțumesc celor care m-au jignit şi denigrat. M-au durut atacurile murdare, dar m-au și întărit

Nu pot să mulțumesc însă celor care m-au jignit, m-au denigrat prin minciuni și au încercat să-mi distrugă munca și să mă decredibilizeze. M-au durut atacurile murdare și nedrepte, dar m-au și întărit.

Mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în dezbateri, ajutându-mă cu opiniile lor pertinente.

Mulțumesc colaboratorilor din mass-media care au făcut posibil ca vocea mea să fie auzită de cât mai multă lume, pentru a lupta împreună în bătăliile grele din acest an.

Sunt alături cu gândul de pacienții mei, de familiile tuturor celor care suferă acum, au suferit sau au pierdut oameni dragi în acest an.

Mulțumesc întregii mele echipe medicale și nu numai, cu care am lucrat zi de zi, oameni care au fost lângă mine când am avut nevoie, m-au sprijinit în luarea deciziilor importante și alături de care am realizat tot ceea ce am realizat în acest an și nu numai.

Virgil Musta: Lupta va continua, până vom învinge definitiv acest virus, moment pe care îl prevăd în curând

La cumpăna dintre ani, vă promit că lupta mea alături de voi va continua și în anul care va veni, până vom învinge definitiv acest virus, moment pe care îl prevăd în curând.

Împreună, prin înțelepciune, solidaritate, bun simț și încredere unii în alții, am convingerea că vom reveni la o viață normală, mult așteptată de toți.

Vă urez tuturor un An Nou Fericit, cu sănatate, bucurii și mult success pe toate planurile!

La Mulţi Ani!", a scris medicul Virgil Musta, pe pagina de Facebook a unei comunităţi.